連環竊案頻傳 皇后區華社組巡邏隊困難重重

近期住宅與汽車竊案頻傳，皇后區部分華人社區開始討論自組公共安全巡邏隊，但目前僅有少數團體如法拉盛公共安全巡邏隊(PSP)能發展出較具規模的運作模式。（圖為法拉盛公共安全巡邏隊近日啟用的總部，記者戴慈慧／攝影）

近期大紐約地區住宅與汽車竊案接連發生，讓華人 社區治安憂慮升高。28日下午，長島大頸(Great Neck)一戶住宅趁屋主外出時遭兩名歹徒闖入，嫌犯拖著扶梯進入後院，從二樓窗戶爬入屋內，直到警報響起才倉皇逃離，屋主表示這已是第二次遭遇入屋竊案；而在皇后區森林小丘，近半年來也陸續傳出整輛汽車遭竊，入秋後更出現疑似同一集團犯下的連續入室案件，不少住戶感嘆防不勝防。

在這樣的氣氛下，皇后區多個華人社區開始重新討論，是否能仿效法拉盛 成立「公共安全巡邏隊」，透過鄰里互助方式提高街頭可見度與嚇阻效果。特別是在法拉盛以外的森林小丘(Forest Hills)、新鮮草原(Fresh Meadows)一帶，不少住戶已在微信 群與家長群中交換監視器畫面、通報可疑人車，並討論是否能自發排班巡邏，以補上警方巡邏的空隙，但要組織成具體系的巡邏隊，仍面臨重重困難。

居住在森林小丘的臧先生回憶，疫情期間，當地曾有一群年輕家長自發組成巡邏團體，大家輪流開車在社區繞行，留意可疑人車，有時也會特別注意大麻店周邊是否有人聚集，「但完全是志工性質，沒有制服、沒有裝備，也沒有任何法律授權」，隨著時間拉長，家庭與工作壓力增加，人力逐漸流失，巡邏從高峰期的頻繁出勤，慢慢變成偶爾繞行，最後悄悄淡出。

多名居民指出，自組巡邏隊最大的困難，不只是有人願不願意站出來，更在於經費與制度。缺乏經費，連反光背心、對講機與油錢都成問題；沒有正式組織身分，也難以與警方建立固定聯絡窗口，遇到緊急狀況仍只能撥打911，實際功能與一般居民差異有限。

相較之下，法拉盛的公共安全巡邏隊(Public Safety Patrol)被視為少數成功撐下來的華社案例。巡邏隊成員徐仕煌(Jimmy Tsui)表示，隊伍在疫情期間剛成立時規模極小，只有四個人，制服與裝備全靠自掏腰包；後來正式登記成立組織，才有資格合法募款並爭取部分政府經費，用於添購裝備、安排志工培訓。

事實上，紐約並非只有華人社區嘗試以民間力量補強治安。

猶太社區的Queens Borough Safety Patrol(Shmira)已發展成跨區、24小時運作的非營利巡邏系統，設有專線與標準作業流程，服務範圍涵蓋包括森林小丘、新鮮草原在內的多個社區；此外，紐約市警局本身也設有輔警(Auxiliary Police)制度，提供居民透過官方訓練與制服巡邏參與社區治安的志願管道。

社區人士指出，理論上存在多條路徑，但語言障礙、資訊取得不易，以及對制度的不熟悉，讓許多居民最終仍停留在「微信群自救」階段。制度與資源上的落差，正是許多華人社群「想做，卻做不起來」的現實困境。