曼達尼再公布人事 班克斯掌法律事務 阿蒂加任衛生副市長

候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)30日宣布市府兩項任命。曾在白思豪 (Bill De Blasio)執政八年間擔任市社會服務局局長的班克斯(Steve Banks)，被提名為市法律顧問(Corporation Counsel)。艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)最高行政主管的阿蒂加(Helen Arteaga)則將擔任衛生與公共服務副市長。同時有消息人士稱，曼達尼還將於12月31日宣布薩繆爾(Kamar Samuels)擔任市教育局 長。

班克斯是多位將加入曼達尼團隊的白思豪舊部之一，顯示出兩人之間在理念上的相近性。其他白思豪時期的官員還包括即將出任第一副市長的佛雷漢(Dean Fuleihan)，他曾在白思豪政府中擔任同一職務。市法律顧問負責領導市法律局，代表市府及其員工，包括市長與市議員，處理各類法律事務。該職位是市長任命、但需經市議會批准的少數高層職務之一，因此班克斯的提名格外受到關注。

在出任白思豪政府社會服務局局長之前，班克斯曾任法律援助協會的首席律師。離開市府後，他轉入私人執業，並在2023年至2024年間帶頭在法庭上對抗亞當斯政府試圖收緊「庇護權」的政策。在白思豪政府任內，班克斯被認為對紐約市遊民數量下降有所貢獻，但也因部分收容所合約程序遭到批評。另有聲音質疑，他若出任市法律顧問，是否會對經常起訴市府的法律援助協會有所偏袒。

阿蒂加過去未曾在市府任職，但在公共衛生領域資歷深厚。阿蒂加是艾姆赫斯特醫院首位西語裔、也是首位女性行政總裁。阿蒂加的任命無須經市議會批准，其職責範圍將涵蓋社會服務局、市衛生與心理健康局等機構。

同日，三位知情人士向「City & State」確認，曼達尼將於12月31日宣布薩繆爾(Kamar Samuels)擔任市教育局長。薩繆爾目前在市教育局任職，擔任曼哈頓第三學區(District 3)主管，該學區涵蓋上西區超過1萬8000名學生。根據Chalkbeat報導，薩繆爾以推動學校合併以促進種族融合而聞名，此前他曾領導布碌崙(布魯克林)部分初中進行種族多樣化改革。