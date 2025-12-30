皇后區圖書館年度借閱榜 匡靈秀3作品入列

我的頻道

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區圖書館近日發布年度借閱最多書籍及最多各語種書籍。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)
皇后區圖書館近日發布年度借閱最多書籍及最多各語種書籍。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

皇后區圖書館近日發布年度借閱最多書籍及最多各語種書籍，在年度借閱最多榜單，近年來聲名鵲起的華裔新生代作家匡靈秀(R.F. Kuang)的三本小說列入前十；而借閱最多各語種書籍中，華語穿越言情小說「小公爺別慌張」上榜前十。

現年29歲的匡靈秀，此次分別有三本小說列入皇后區圖書館年度借閱最多書籍前十，分別為最新推出的「地獄修業旅行」(KATABASIS)、以及「罂粟戰爭」(THE POPPY WAR)以及「黃色臉孔」(Yellowface)。最新的「地獄修業旅行」也已有台灣譯本，故事講述在劍橋大學有競爭關係的兩名研究生，為了拯救他們敬重的魔法教授而短暫結盟，其中一位學生更需穿越冥界，拯救身陷地獄的教授。

年度借閱最多書籍的另一熱門系列，則為亞羅斯(Rebecca Yarros)龍騎士奇幻系列的前三本「第四翼」(Fourth Wing)、「鐵焰」(Iron Flame)以及「瑪瑙風暴」(Onyx Storm)。該系列作為近年「浪漫奇幻」(Romantasy)類的代表，自2023年出版後便十分火爆，亞馬遜米高梅工作室均迅速買下版權。

在借閱最多各語種書籍中，南韓作家韓江(Han Kang)的六本小說位列前六名。韓江在2024年獲得了諾貝爾文學獎，為首位獲得此獎項的韓國人，也是首位亞洲女性獲獎者，以其「強烈詩意的散文直面歷史創傷」而聞名，六本小說分別為「少年來了」、「素食者」、「失語者」、「白」、「永不告別」以及「起風了，出發吧」。

由晉江文學城作者寄蠶月創作的穿越言情小說「小公爺別慌張」前兩冊，則也分別入列借閱最多各語種書籍的第九、十位。故事講述現代建築系畢業的女生允棠穿越成古代孤兒，邂逅一位「小公爺」，圍繞著男主角的醋意、慌張與女主角的現代思維展開。

