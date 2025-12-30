皇后區首家Whole Foods 將進駐瑞吉屋

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
有機超市Whole Food即將在瑞吉屋開設皇后區第一家門市，將皇后區納入版圖。圖為Whole Food曼哈頓門市。(記者戴慈慧／攝影)
有機超市Whole Food即將在瑞吉屋開設皇后區第一家門市，將皇后區納入版圖。圖為Whole Food曼哈頓門市。(記者戴慈慧／攝影)

皇后區即將迎來第一家全食超市(Whole Foods)。這家主打有機與高品質食品的連鎖超市，確定將在瑞吉屋(Ridgewood)開設新門市。消息曝光後，不僅引發當地居民關注，也在社群平台掀起熱烈討論。

根據「Crain's」報導，這家隸屬於亞馬遜(Amazon)的超市已簽署一份為期15年的租約，將進駐瑞吉屋和布希維克(Bushwick)的一棟前銀行建築。

該店址先前由連鎖藥局Rite Aid使用，但Rite Aid今年5月第二度申請破產保護後關閉門市，騰出空間。根據租約內容，Whole Foods除了15年基本租期外，另擁有三個五年期延長選項。不過，目前尚未公布實際開幕時間，也未對外說明租金金額。

該建築目前的零售租金行情約介於每平方英尺46至57元之間，Whole Foods將承租其中約2萬8000平方呎的空間。

Whole Foods目前在紐約市的門市主要集中於曼哈頓及布碌崙部分地區，尤其以威廉斯堡(Williamsburg)為界，目前尚無任何門市設於其以東的社區。此次選址瑞吉屋，被視為品牌布局上的重要轉向，也象徵皇后區正式進入Whole Foods的版圖。

消息曝光後，也在社群平台引發討論。Reddit平台的紐約版討論區中，不少網友提到「Whole Foods效應」，認為該品牌進駐往往被視為社區高端化的象徵，可能帶動房租與物價上升。有網友直言，Whole Foods出現通常意味著社區正在快速轉型，對原有居民而言未必是好消息。

不過，也有網友持不同看法，認為瑞吉屋近年本就持續發展，超市選擇有限，Whole Foods進駐至少能提供更多採買選項，提升生活便利性。

租金 皇后區 布碌崙

