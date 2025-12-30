生活成本增 紐約創意人數暴跌 損害藝術產業

我的頻道

記者許君達／紐約報導
紐約雖精彩，但高昂的生活成本已嚴重擠壓藝術及創意工作者的生存空間。圖為皇后區的街頭壁畫。(記者許君達／攝影)
紐約雖精彩，但高昂的生活成本已嚴重擠壓藝術及創意工作者的生存空間。圖為皇后區的街頭壁畫。(記者許君達／攝影)

最新研究發現，紐約市2020年來的創意行業從業者人數暴跌，而造成這一現象的主因為各項成本劇增所帶來的可負擔性危機。

由都市未來中心發布的「創意紐約」(Creative New York)研究發現，2004年至2019年間，紐約對藝術家的吸引力持續增長，從9萬餘人增加到超過12萬人。然而從2020年新冠以來，藝術家和文創業者持續外流。

數據顯示，截至2024年，紐約市的創意經濟從業者共有約32萬6000人，占全市私營部門就業人數的7%，占比仍為全美最高。然而與2019年的高峰期相比，創意人才總體減少6.1%。在所有創意產業中，影視製作行業人才降幅最大，達19.1%，廣告、應用程式設計和出版業就業人數流失率也達到兩位數。

研究指出，若紐約人才外流的趨勢無法緩解，將面臨其他城市的激烈競爭。其中納許維爾、達拉斯和邁阿密表現亮眼，從2020年至今創意人才增幅均達到兩位數。

在分析人才外流原因時，報告指出，藝術和創意從業者的收入普遍不高，近九成紐約藝術家年收不足5萬元，而最近五年創意行業自雇人數增加了10.3%，導致收入不穩定性進一步增加。

與此同時，包括房租在內的各項生活成本則劇烈增長，其中布碌崙(布魯克林)、皇后區和布朗士大部地區的租金成本自2019年來已上漲了近40%，而過去十年內紐約市專為藝術家提供的可負擔住宅的新增數量為零。此外，舉辦展覽所需的空間租金、人力和保險成本亦同步增加，但藝術機構的票務收入卻逐漸減少。

紐約華人藝術家組合Lily Honhlei表示，由於經常需要創作大幅畫作，因此他們只能在成本較低的中西部租用工作室，然後經常兩地往返以完成工作。即使這樣，差旅成本也遠低於在紐約尋找場地。

經常組織台灣藝術家在紐約展覽的台美文藝協會負責人李美華介紹，絕大部分未成名的藝術家很難完全依靠創作為生，與她合作的藝術家中，能在紐約生活的基本都有教職或其他本職工作。

