盧建旺、孟喬內、瑪婷、郭文貴案 2026年最受矚目庭審案

快訊

記者許君達╱紐約報導
前美國長樂公會負責人盧建旺(左)被控充當中國政府的代理人，並涉嫌在曼哈頓華埠建立海外警務站。盧建旺拒絕認罪，案件計畫在明年春季召開陪審團庭審。(取自法庭文件)
前美國長樂公會負責人盧建旺(左)被控充當中國政府的代理人，並涉嫌在曼哈頓華埠建立海外警務站。盧建旺拒絕認罪，案件計畫在明年春季召開陪審團庭審。(取自法庭文件)

紐約本地媒體Gothamist日前評選了2026年值得關注的司法案件，其中包括涉及華人社區的盧建旺被控充當中國代理人案、市長亞當斯(Eric Adams)前任高級助理瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)被控貪腐案，以及全美關注的孟喬內(Luigi Mangione)被控謀殺聯合健保(United Healthcare)前執行長案。此外，值得華人社區關注的還包括已被定罪的前中國異議富商郭文貴量刑結果，以及前州長助理孫雯被控充當中國代理人案的後續進展。

盧建旺案

前美國長樂公會負責人盧建旺、陳金平2023年4月因涉嫌在位於曼哈頓華埠的公會樓內設立聽命中國公安部門的海外警察站等被捕，並遭聯邦起訴，罪名為非法充當中國政府代理人及妨礙司法公正。陳金平去年認罪，但盧建旺拒絕認罪。現為長樂公會主席的盧建旺胞弟盧建順曾於今年9月召開記者會，公開聲援盧建旺，並宣稱聯邦的指控帶有種族歧視目的，屬「政治獵巫」。盧建旺案將於2026年春季在紐約東區聯邦法庭進行陪審團庭審。

瑪婷案

曼哈頓地區檢察官辦公室去年12月宣布起訴前市府首席顧問瑪婷及其兒子馬丁二世(Glenn Martin II)，罪名為受賄。根據指控內容，瑪婷涉嫌利用市府職權力，非法幫助建商干預市府監管流程，並收取他們的10萬元賄賂款為兒子購買超級跑車。今年8月，瑪婷再被加控四起受賄罪名，其中一起受賄指控涉及紐約華裔開發商李天驥。她被控收取李天驥的5萬元賄賂款，並利用職權為其爭取價值數百萬元的移民庇護所合同，還施壓消防局為李天驥在法拉盛的夜總會項目開綠燈。瑪婷下次出庭的時間為明年1月7日。

孟喬內案

由於不滿大型保險公司的理賠制度，孟喬內被控於2024年年底在曼哈頓中城的街頭槍殺聯合健保前執行長湯普森(Brian Thompson)。案件引發巨大社會反響，孟喬內亦在輿論場中毀譽參半，支持者將其描繪為反抗大型保險公司貪婪作風的「替天行道」者，反對者則批評其政治暴力行為不可取。孟喬內面臨紐約州和聯邦的雙重起訴，目前已在曼哈頓刑事法院出過庭。由於紐約州已廢除死刑，聯邦司法部宣稱將對孟喬內求處死刑。他將於明年1月9日在紐約南區聯邦法院出庭。

郭文貴案

被控以反共名義詐騙支持者超過10億元的郭文貴2024年被陪審團裁定九項罪名成立，但量刑則被一再推遲。根據最新的時間表，郭文貴的量刑庭審將在明年1月20日舉行。與郭文貴同案被告的高級助理王雁平此前已選擇認罪，並獲刑十年。

孫雯案

前州長華裔幕僚孫雯因涉嫌利用職權為中國當局開謀方便並收取巨額經濟利益等而被控非法充當中國政府代理人。該案今年12月經過長達一個月庭審，因陪審團未能達成一致意見而宣布流審。據報導，檢方已表態希望盡快重審此案，預計下次審前會議時間為明年1月26日。

