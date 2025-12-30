紐約市推0至2歲免費托育計畫 布碌崙開放申請

市府日前宣布將開放「零至兩歲托育計畫」(Birth-to-2 Child Care Initiative)的報名，提供布碌崙家庭200個免費托育民額。(記者馬璿／攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)與紐約市公立學校總監拉莫斯(Melissa Aviles-Ramos)宣布，將開放「零至兩歲托育計畫」(Birth-to-2 Child Care Initiative)的報名。這項由市府出資的全新幼兒教育計畫，將提供布碌崙 (布魯克林)多個社區的家庭免費的嬰幼兒托育服務。

該計畫在全市共提供超過200個免費名額，對象為出生滿六周至兩歲的嬰幼兒，其中一定比例設於布碌崙中部與東南部地區。此計畫於2025年4月首度公布，屬於亞當斯市府167億元幼兒教育整體投資的一環，並延伸既有由紐約市公立學校營運的嬰幼兒教育服務。

在布碌崙地區，參與計畫的社區型托育機構是透過數據分析方式選出，評估指標包括家庭經濟需求及托育資源缺口。市府希望在長期面臨可負擔托育服務不足的社區中，擴大高品質早期學習機會，同時強化當地的幼兒教育網絡。

參與計畫的布碌崙托育機構包括日落公園的BBRU 6th、米爾伍德(Midwood)的Aleph Preschool；東紐約(East New York)的Colony–South Brooklyn Houses；格雷夫德森(Gravesend)的DMI Prep；皇冠高地(Crown Heights)的Friends of Crown Heights；布朗斯維爾(Brownsville)的SCO Family of Services；柏樹山(Cypress Hills)的United Community Centers；以及位於貝德福─史岱文森(Bedford-Stuyvesant)與海洋丘(Ocean Hill)多處Wiser Choice Learning據點。

本計畫不設收入資格限制。居住於或鄰近上述社區、家中有嬰幼兒的家庭，可直接向各托育機構提出申請。相關服務預計於2026年1月5日啟動。

零至兩歲托育計畫亦是市府近年多項幼兒教育投資的一部分，包括擴大三歲班(3-K)名額、增加特殊需求兒童的教育席位，以及降低領取補助家庭的自付托育費用。