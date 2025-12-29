曼達尼就職儀式成跨年旅遊盛事 外州支持者不惜高成本赴會

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
曼達尼的成功讓其成為全球進步派年輕人眼中的「新希望」。(記者曹馨元╱攝影)
曼達尼的成功讓其成為全球進步派年輕人眼中的「新希望」。(記者曹馨元╱攝影)

候任紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)即將在2026年1月1日(周四)就職，預計將有上萬群眾觀禮，其中不乏居住在紐約市外的鐵桿支持者，計畫從各地專程趕來共襄盛舉。

曼達尼團隊規畫了兩場宣誓就職儀式。跨年夜的午夜前後，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)將主持首場宣誓儀式，曼達尼將由其家人陪伴。1月1日下午，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)將在紐約市政廳台階前主持第二場公開典禮，預計可容納約4000名觀眾；同時，百老匯大道將封街舉辦橫跨七個街區的街區派對，預計再吸引約4萬人參與。

作為進步派政治新秀，曼達尼在紐約市長選舉中黑馬逆襲的表現受到全球矚目，也因此獲得來自世界各地的鐵桿粉絲。為了見證曼達尼入主市府，不少粉絲計畫親赴現場，而他們也將在全年旅遊成本花費最高的新年期間，體驗到紐約市生活成本的高昂。

對於希望在市政廳附近過夜的曼達尼支持者來說，平價住宿選項並不多。位於市政廳轉角的比克曼酒店(The Beekman Hotel)，在跨年期間最小客房每晚要價約700元；附近的四季酒店(Four Seasons)每晚更高達約1200元。雖然曼哈頓下城仍有如假日酒店(Holiday Inn)等較便宜的選擇，但每晚低於350元的房間寥寥無幾。

曼達尼的成功讓其成為全球進步派年輕人眼中的「新希望」；在半個地球外的澳洲雪梨，新南威爾斯大學學生在曼達尼勝選後舉辦「我們能從他的勝利中學到什麼」研討會。

一位來自德州的29歲工程師表示，盡管預算吃緊，他仍打算透過借宿朋友家等節省開支的方式，在跨年夜趕來紐約見證曼達尼就職慶典。而家住加州的張先生近日趁年假來到紐約，偶爾能在街頭巷尾見到的曼達尼海報讓他覺得振奮，「我一直關注新聞，也在社群媒體轉發過支持他的帖子」；張先生表示，若行程無衝突，也願意到其就職派對「湊個熱鬧」。

候任紐約市長曼達尼即將在1月1日就職，預計將有上萬群眾觀禮。(美聯社)
候任紐約市長曼達尼即將在1月1日就職,預計將有上萬群眾觀禮。(美聯社)

