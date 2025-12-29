節日季寵物詐騙大增 慎防假領養廣告

節慶季寵物詐騙高發，州府提醒慎防假領養廣告，強調新法11月已生效。(記者劉梓祁╱攝影)

節日季不少家庭計畫領養或購買寵物 ，相關詐騙 案件也隨之增加；紐約州 州務卿轄下消費者保護處(Division of Consumer Protection)提醒民眾提高警覺，避免落入寵物詐騙陷阱。

美國防止虐待動物協會(ASPCA)指出，每年都有數以千計的消費者通報，表示在支付費用後未收到寵物，或收到生病、遭竊、甚至與廣告不符的動物。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，節慶期間不少家庭期待迎接新寵物，詐騙者正是利用這種情緒行騙，導致受害者不僅失去金錢，也無法如願得到承諾中的寵物，且難以追回款項。他呼籲消費者在購買、租賃或領養寵物前，應花時間查證賣家背景、了解自身權益，並留意價格過低等「好得不真實」的警訊。

消費者保護處指出，常見的不法行為之一是網路寵物廣告詐騙。根據「商業改善局」(BBB)，詐騙者往往在網路刊登可愛幼犬或幼貓的照片，以熱門品種與低廉價格吸引買家，並聲稱可將寵物送至機場或直接送到住家。然而，款項匯出後，寵物卻杳無音訊，賣家也隨即失聯。

另一類違法行為涉及所謂「寵物租賃」。此類做法是由第三方租賃公司提供分期付款，但在租期內寵物並不屬於消費者所有，若錯過付款，賣方甚至可依合約將寵物收回，並收取高額費用，且將陪伴動物視為抵押品亦引發爭議。

州府表示，早於2018年即已禁止寵物租賃，而自2025年11月21日起，新法進一步將禁令擴大至線上交易，與實體寵物店適用相同保障。

依現行規定，民眾可透過合法渠道領養或購買寵物，包括動物收容所、人道組織、非營利救援團體、少量繁殖者和依法登記的寵物經銷商。

為避免受騙，官方建議民眾優先選擇已登記的收容所或救援機構，並透過官方資料庫查核；如向繁殖者或經銷商購買，應事先了解市場價格，對「免費」或明顯低於行情的廣告保持懷疑。此外，紐約州已立法禁止零售寵物店販售貓、狗及兔子。

對於網路交易，消保處指應警惕盜用照片的假廣告，可利用反向圖片搜尋查證；同時，盡量要求親自或透過即時視訊與賣家會面，查看飼養環境、幼崽與親代情況。