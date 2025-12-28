我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

羊頭灣遊民所建案未依規定申請雨水排放許可 有程序漏洞

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
當地居民以羊頭灣U大道遊民所相鄰地段未依規定申請雨水排放施工許可為由，向紐約市標準與上訴委員會提訴，並已獲BSA授理。(投訴民眾提供)
當地居民以羊頭灣U大道遊民所相鄰地段未依規定申請雨水排放施工許可為由，向紐約市標準與上訴委員會提訴，並已獲BSA授理。(投訴民眾提供)

在社區內飽受爭議的布碌崙羊頭灣U大道遊民所建案，近期當地居民以相鄰地段未依規定申請雨水排放施工許可為由，向紐約市標準與上訴委員會(Board of Standards and Appeals，BSA)提訴，並已獲BSA受理，案件將由副主任馬迪亞斯(Toni Matias)負責。這起上訴，使原本停留在申請文件層級的程序疑點，首度進入市府體系內的合法性仲裁機制。

近年紐約市庇護需求急增，以公共部門與非營利機構合作的遊民所設施持續增加，相關案件在市府內部流轉的信件、審查與申報流程亦日趨複雜。然而，在社區內引發高度反彈的科伊街(Coyle Street)遊民所案中，與主體建案緊密連動的2114號地塊，卻成為程序爭議的焦點。

依紐約市自2022年起實施的雨水與地表逕流管理規範，只要工程造成的土壤擾動面積達2萬平方呎，或新增不透水地面達5000平方呎，申請方即須在市樓宇局(DOB)核准圖面前，向市環保局(DEP)申請雨水排放施工許可，或至少取得不適用認定。制度目的在於確保工程進入建築審查前，排水量、集水區負荷及暴雨期間的積水風險均已獲得審核，並且避免地面汙染物流入排水道。

根據市樓宇局資料，該遊民所相關建案在申請文件中皆載明，完工後將新增超過5000平方呎的不透水地面，理應觸及須啟動雨水審查的法定門檻。然而，開發商卻在同一地塊、不同地址的申請文件中，對「是否涉及達標的土壤擾動」與「是否屬於較大規模整體開發計畫」作出相互矛盾的填報。

在2150號的拆除許可申請中，相關欄位勾選「否」，等同主張工程不適用雨水排放審查；但在2140號地址的文件中，卻又勾選「是」。在同一地塊上以不同地址分別填報不同結論，使文件一方面承認工程規模已達門檻，另一方面卻否認需啟動相應程序，形成程序判定上的落差。

這些疑點，與土地及建築分割程序交織，使2114號地塊的重要性進一步浮現。該基地原本包含2114號的「Dollar Tree」零售店面與2134號的倉庫空間，依市樓宇局2014年與2021年核准圖紙，兩個地址實際上屬於同一棟建築內的不同區域。雖然原地主於2016年以2114號地址提出分割申請，但相關程序曾於2021撤回，未完成實質分割。直到2023年，開發方改以2134號名義重新申請，才取得文件上的分割與拆除許可，但實際工程分割尚未完成，法律上仍屬建築共有人狀態。

居民指出，在建築尚未實體分割前，2114號的拆除與施工行為，依法與2134號主體建案存在連動關係。然而，目前公開資料中，並未顯示2114號已取得雨水排放施工許可，卻仍推進拆除作業，作為分割土地程序的一環。居民質疑，若2114號依法須申請卻未申請相關許可，其拆除許可本身即可能存在程序瑕疵，進而影響整個遊民所建案的法律基礎。

相關規範源自紐約市於2022年7月15日取得的州級MS4雨水排放標準許可，市府須依此制定比州標準更嚴格的汙染防治制度。一旦違規，開發商與相關審批機構恐面臨每日最高3萬7500元罰款，嚴重者甚至可能涉及刑事責任。

此外，居民亦指出，市遊民局高層過去曾致函樓宇局，強調庇護需求急迫，請求在審查中提供協助或加速流程，但相關信件並未同步說明雨水排放施工許可是否已申請，或是否已取得環保局的不適用認定，也未清楚交代工程分界與施工範圍的計算方式，使程序疑點持續累積。

在此背景下，居民將2114號相關文件提交BSA並獲受理，被視為市府首次正面回應居民對行政流程漏洞的質疑。後續BSA在文件齊備後，預計將排期召開公聽會，屆時居民可就2114號地塊的拆除連動性、雨水排放施工許可的適用與否，以及樓宇局與環保局的審查責任，與相關機構進行公開說明與質詢。

羊頭灣遊民所抗議者日前參加「挺身守護U大道大遊行」。(記者胡聲橋╱攝影)
羊頭灣遊民所抗議者日前參加「挺身守護U大道大遊行」。(記者胡聲橋╱攝影)

遊民 紐約市 庇護

上一則

曼達尼所住穩租金公寓 月租暴漲

下一則

老師現在幾點？手機禁令揭學生不會看時鐘 紐約教師憂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

昔童星蔡斯淪遊民才安置 數小時就爆毀壞旅館拒援助

昔童星蔡斯淪遊民才安置 數小時就爆毀壞旅館拒援助
昔日電視童星淪為遊民 接受同劇演員請客但拒就醫

昔日電視童星淪為遊民 接受同劇演員請客但拒就醫
托倫斯Del Amo零售區轉型住商混合 將建449戶大型公寓樓

托倫斯Del Amo零售區轉型住商混合 將建449戶大型公寓樓
1周3劫 華埠東百老匯商家批遊民所過多

1周3劫 華埠東百老匯商家批遊民所過多

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測