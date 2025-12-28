羊頭灣遊民所建案未依規定申請雨水排放許可 有程序漏洞

當地居民以羊頭灣U大道遊民所相鄰地段未依規定申請雨水排放施工許可為由，向紐約市標準與上訴委員會提訴，並已獲BSA授理。(投訴民眾提供)

在社區內飽受爭議的布碌崙羊頭灣U大道遊民 所建案，近期當地居民以相鄰地段未依規定申請雨水排放施工許可為由，向紐約市 標準與上訴委員會(Board of Standards and Appeals，BSA)提訴，並已獲BSA受理，案件將由副主任馬迪亞斯(Toni Matias)負責。這起上訴，使原本停留在申請文件層級的程序疑點，首度進入市府體系內的合法性仲裁機制。

近年紐約市庇護 需求急增，以公共部門與非營利機構合作的遊民所設施持續增加，相關案件在市府內部流轉的信件、審查與申報流程亦日趨複雜。然而，在社區內引發高度反彈的科伊街(Coyle Street)遊民所案中，與主體建案緊密連動的2114號地塊，卻成為程序爭議的焦點。

依紐約市自2022年起實施的雨水與地表逕流管理規範，只要工程造成的土壤擾動面積達2萬平方呎，或新增不透水地面達5000平方呎，申請方即須在市樓宇局(DOB)核准圖面前，向市環保局(DEP)申請雨水排放施工許可，或至少取得不適用認定。制度目的在於確保工程進入建築審查前，排水量、集水區負荷及暴雨期間的積水風險均已獲得審核，並且避免地面汙染物流入排水道。

根據市樓宇局資料，該遊民所相關建案在申請文件中皆載明，完工後將新增超過5000平方呎的不透水地面，理應觸及須啟動雨水審查的法定門檻。然而，開發商卻在同一地塊、不同地址的申請文件中，對「是否涉及達標的土壤擾動」與「是否屬於較大規模整體開發計畫」作出相互矛盾的填報。

在2150號的拆除許可申請中，相關欄位勾選「否」，等同主張工程不適用雨水排放審查；但在2140號地址的文件中，卻又勾選「是」。在同一地塊上以不同地址分別填報不同結論，使文件一方面承認工程規模已達門檻，另一方面卻否認需啟動相應程序，形成程序判定上的落差。

這些疑點，與土地及建築分割程序交織，使2114號地塊的重要性進一步浮現。該基地原本包含2114號的「Dollar Tree」零售店面與2134號的倉庫空間，依市樓宇局2014年與2021年核准圖紙，兩個地址實際上屬於同一棟建築內的不同區域。雖然原地主於2016年以2114號地址提出分割申請，但相關程序曾於2021撤回，未完成實質分割。直到2023年，開發方改以2134號名義重新申請，才取得文件上的分割與拆除許可，但實際工程分割尚未完成，法律上仍屬建築共有人狀態。

居民指出，在建築尚未實體分割前，2114號的拆除與施工行為，依法與2134號主體建案存在連動關係。然而，目前公開資料中，並未顯示2114號已取得雨水排放施工許可，卻仍推進拆除作業，作為分割土地程序的一環。居民質疑，若2114號依法須申請卻未申請相關許可，其拆除許可本身即可能存在程序瑕疵，進而影響整個遊民所建案的法律基礎。

相關規範源自紐約市於2022年7月15日取得的州級MS4雨水排放標準許可，市府須依此制定比州標準更嚴格的汙染防治制度。一旦違規，開發商與相關審批機構恐面臨每日最高3萬7500元罰款，嚴重者甚至可能涉及刑事責任。

此外，居民亦指出，市遊民局高層過去曾致函樓宇局，強調庇護需求急迫，請求在審查中提供協助或加速流程，但相關信件並未同步說明雨水排放施工許可是否已申請，或是否已取得環保局的不適用認定，也未清楚交代工程分界與施工範圍的計算方式，使程序疑點持續累積。