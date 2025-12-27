日落公園老人聯合中心 歡慶聖誕

布碌崙日落公園老人聯合中心日前舉行聖誕慶祝活動，用美食、現場音樂和歌唱表演助興。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 老人聯合中心(United Senior Center of Sunset Park)日前舉行聖誕慶祝活動，用美食、現場音樂和歌唱表演助興，讓中心在午後充斥著不同以往的節日氣氛；活動當天，老人聯合中心內張燈結彩，精心布置的聖誕裝飾點綴在各個角落，在中心工作人員的指引下，長者也身穿紅色毛衣、戴上喜慶的聖誕帽，隨著音樂團隊舞動起來。

該中心的長者以西語裔為主，但角落裡仍有數名華裔 長者坐著聊天和打麻將；當日來自非營利機構LEAP NYC的孩子們帶來了多首聖誕歌曲表演，成為活動亮點之一，許多長者隨著歌聲受到感染，紛紛拿起手機記錄孩子們的表演。

老人聯合中心副主任Aiyana Blanco-Hernandez表示，為了聖誕慶祝表演，他們特意安排了DJ和現場娛樂表演，以及聖誕老公公派發糖果等；她指出，這類慶祝活動對長者而言很重要，能幫助他們減少孤獨感，通過來到中心與會員們見面交流，彼此能夠建立更深的連結。

她也提到，一些長者在節日期間無法與親人一起慶祝，因此中心總是盡力營造熱鬧而溫馨的節日氛圍。