普林斯頓青年文化大使協會 表揚志工

普林斯頓青年文化大使協會20日在新澤西州Basking Ridge社區活動中心舉辦2025年度志工義務服務獎頒獎典禮，學生志工、諮詢導師、家長及僑社人士合影留念。(普林斯頓FASCA提供)

普林斯頓青年文化大使協會(FASCA Princeton)日前在新澤西州 巴斯金嶺(Basking Ridge)社區活動中心舉行2025年度「志工義務服務獎(Volunteer Service Award, VSA)」頒獎典禮，表揚一年來參與社區服務的青年學生。

FASCA為全美多地設有分會的學生組織，普林斯頓分會成員以高中生與大學生為主，服務內容涵蓋社區活動協助、文化推廣及媒體報導等。今年頒獎背景與往年有所不同，為因應制度調整，FASCA與新澤西中文學校協會(ANJCS)、美東中文學校協會(ACS)合作，推出「志工義務服務獎」，沿用原有服務時數門檻，作為對學生志工參與情形的紀錄與表揚。

根據主辦單位資料，普林斯頓分會今年約有120名活躍成員，共33名學生獲頒志工服務獎，獎項分為青少年組與青年組的銅、銀、金獎。部分學生服務時數累積超過100個小時，個別學生一年服務時數達500個小時以上。

新澤西中文學校協會會長戴松昌與美東中文學校協會會長林美華出席頒獎。戴松昌在致詞中提到，志工制度在美國社會中長期扮演重要角色，並鼓勵學生在升學 後持續參與公共服務。林美華則肯定青年學生對社區活動的投入。

典禮中亦介紹由美國國會設立的「國會獎(Congressional Award)」制度，提供學生了解其他志工與自我發展相關的認證途徑。主辦單位表示，普林斯頓FASCA於2025年共舉辦55項活動，全年參與人次約800人次。