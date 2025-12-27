LPC投票決定 布碌崙新增2個「歷史街區」

布碌崙兩個街區近期被命名為紐約市新歷史街區。(取自LPC官網)

紐約市 地標保護委員會(LPC)近日投票 決定，將位於布碌崙 (布魯克林)弗萊布許(Flatbush)的兩個街區指定為「歷史街區」(Historic District)。這兩個新歷史街區分別是貝弗利廣場西歷史街區(Beverley Square West Historic District)和迪馬公園西歷史街區(Ditmas Park West Historic District)，紐約市今年僅指定了這兩個新歷史街區，使「歷史街區」的總數增加至159個。

地標保護委員會稱，這兩個新歷史街區都擁有建於20世紀初的特色房屋，當時弗萊布許正從一個農莊轉型為早期城市郊區。現在，這兩個街區綠樹成蔭，街道兩旁風格獨特的房屋保存完好，仿佛回到了一個世紀前。

貝弗利廣場西歷史街區包括118棟房屋，這些房屋建於1894年至1910年間，沿著三條綠樹成蔭的街道分布，位於展望公園以南。幾乎所有住宅都出自當時布碌崙知名的建築師之手。

迪馬公園西歷史街區包含127棟房屋，幾乎全部建於1902年至1910年間，就於迪馬公園歷史街區西側，這個新歷史街區近一半的房屋出自同一位建築師伊沙姆(Arlington D. Isham)之手。

20世紀初，紐約市人口急劇增長，郊區住宅需求激增，這兩個新歷史街區都是在短時間內迅速擴建，形成了那個時期獨具特色的建築風格。LPC副主席馬斯特(Angie Master)表示，這兩個街區代表著布碌崙發展史上一個充滿活力的非凡時期，將其指定為歷史街區將有助於在未來更好保護這部分的布碌崙歷史。

地標保護委員會是市政府下屬機構，負責保護和維護紐約市具有建築、歷史和文化意義的建築物和遺址。自1965年成立以來，該委員會已授予超過3萬8000座建築物和遺址地標地位，其中包括1470座獨立地標、125座室內地標、12座景觀地標以及遍布五大區的159個歷史街區。