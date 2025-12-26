法拉盛、長島華人連傳失聯 52歲女與79歲失智婦下落不明

我的頻道

記者高雲兒╱紐約即時報導
大頸華婦徐世華走失，警方發布照片和資訊請民眾協尋。（納蘇郡警察局提供）
大頸華婦徐世華走失，警方發布照片和資訊請民眾協尋。（納蘇郡警察局提供）

紐約法拉盛一華婦於聖誕夜從家中外出後一直未歸，家屬多方尋找未果，目前已向警方報案，並透過網路及社區渠道發布尋人信息，希望街坊鄰里幫忙留意。

家屬表示，走失者為劉女士，52歲，福建長樂人，身高約1米55，平日主要活動範圍在法拉盛一帶。她於25日晚上約8時30分，從位於35大道近171街的住所離開後失去聯繫，至今仍無消息。

家人回憶，當時家中有人，但一時沒有留意，她便自行外出。家屬透露，劉女士有輕度憂鬱情況，過去也曾發生過短暫走失，但通常很快就會回家。這次情況不同，已超過一天仍未找到，讓全家人十分擔心。家屬表示：「今天晚上還要下大雪，我們真的很著急。」

據家屬介紹，劉女士平時多在法拉盛附近轉悠，很少一個人走得太遠。「她一般就在法拉盛這邊活動，很少自己去很遠的地方」。據悉，劉女士離家時可能身穿綠色外套，下身為牛仔褲，頭戴棒球帽。目前，家屬已將尋人信息發布至網路平台，並在社區內持續尋找，但暫時仍未獲得有效線索。

家屬表示，已第一時間向警方報案，並呼籲民眾如在法拉盛或周邊地區見到與描述相符的女子，請盡快撥打911報警，或聯絡家屬(646)322-0697。

此外，長島大頸亦有另一宗尋人個案至今仍未尋回。一名79歲患有失智症的婦人徐世華(Shi Hua Xu)於本月16日下午約3時自住所離家後失蹤，多日來下落不明。徐世華身高約5呎、體重約95磅，主要說普通話，亦會寧波話，失蹤時身穿紅色外套。若民眾有任何相關資訊，請立即撥打911，或聯絡納蘇郡警察局第六分局(516)573-7347。

法拉盛徐女士於聖誕夜從家中外出後一直未歸，家屬多方尋找未果。(家屬提供)
法拉盛徐女士於聖誕夜從家中外出後一直未歸，家屬多方尋找未果。(家屬提供)

