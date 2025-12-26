法拉盛、長島華人連傳失聯 52歲女與79歲失智婦下落不明

大頸華婦徐世華走失，警方發布照片和資訊請民眾協尋。（納蘇郡警察局提供）

紐約法拉盛 一華婦於聖誕夜從家中外出後一直未歸，家屬多方尋找未果，目前已向警方報案，並透過網路及社區渠道發布尋人信息，希望街坊鄰里幫忙留意。

家屬表示，走失者為劉女士，52歲，福建長樂人，身高約1米55，平日主要活動範圍在法拉盛一帶。她於25日晚上約8時30分，從位於35大道近171街的住所離開後失去聯繫，至今仍無消息。

家人回憶，當時家中有人，但一時沒有留意，她便自行外出。家屬透露，劉女士有輕度憂鬱情況，過去也曾發生過短暫走失，但通常很快就會回家。這次情況不同，已超過一天仍未找到，讓全家人十分擔心。家屬表示：「今天晚上還要下大雪，我們真的很著急。」

據家屬介紹，劉女士平時多在法拉盛附近轉悠，很少一個人走得太遠。「她一般就在法拉盛這邊活動，很少自己去很遠的地方」。據悉，劉女士離家時可能身穿綠色外套，下身為牛仔褲，頭戴棒球帽。目前，家屬已將尋人信息發布至網路平台，並在社區內持續尋找，但暫時仍未獲得有效線索。

家屬表示，已第一時間向警方報案，並呼籲民眾如在法拉盛或周邊地區見到與描述相符的女子，請盡快撥打911報警，或聯絡家屬(646)322-0697。