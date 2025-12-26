曼達尼過渡團隊募款370萬 遠超對手

候任市長曼達尼競選團隊日前宣布，曼達尼過渡委員會已募得至少370萬元，募款速度與金額均大幅超越前任市長。(本報檔案照)

候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)競選團隊日前宣布，曼達尼過渡委員會已募得370萬元，募款速度與金額均大幅超越前任市長。團隊發言人指出，曼達尼過渡基金捐款多來自基層草根，中位數僅為25元。

競選財務紀錄顯示，曼達尼近3萬名過渡期捐款人中，超過一半來自州外，其中91人捐出3700元，即法律允許的最高額。整體募款規模已明顯超過現任市長亞當斯 (Eric Adams)與其前任白思豪 (Bill de Blasio)上任前的表現，但是競選財務委員會的官方紀錄尚未納入12月收到的捐款。現有資料顯示，共有244名捐款人捐出3700元的法定上限，其中三人超額捐款，競選團隊已退還超額款項。

紀錄顯示，白思豪2014年的過渡團隊僅募得60萬9000元，曼達尼的金額約為其四倍；亞當斯在2022年上任前募得96萬7000元，仍遠不及曼達尼。

與普選期間不同的是，過渡期捐款人中並無海外地址者。曼達尼的發言人佩凱克(Dora Pekec)則強調基層捐款的重要性，指出過渡基金的捐款中位數僅25元，有助於延攬人才，並舉辦一場讓數千名紐約人共同參與的就職活動，慶祝「城市新時代」的願景。

曼達尼的過渡期同時引發關注，一方面計畫在下城舉辦大型街區派對慶祝就職，另一方面，市府關鍵職位的任命進度仍顯緩慢。23日，曼達尼與亞當斯接連宣布了消防局長人選，先後僅相差一小時，亞當斯的任命僅將維持至曼達尼明年1月1日就職為止。而名為「新時代就職典禮」的活動預計吸引多達5萬現場觀眾，並由其政治偶像、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)主持宣誓。

過渡團隊表示，相關慶祝活動費用將由過渡基金支出，但尚未公布預算。就職委員會名單中，包含「慾望城市」演員尼克森(Cynthia Nixon)、戛納影帝特托羅(John Turturro)，韓裔作家李玟貞(Min Jin Lee)、懷特黑德(Colson Whitehead)，以及兒童節目主持人瑞秋小姐(Ms. Rachel)。