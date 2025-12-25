假日搭機遇阻 3情況航空公司須賠償

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
紐約州檢察長詹樂霞發布消費者提示，強調雖然聯邦方面更改規定收窄了部分搭機乘客的索賠權，但在遇到航班取消、超售何行李遺失時，乘客仍有權向航司索賠。(記者許君達╱攝影)
聖誕及新年假期來臨，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)24日發布消費者提示，強調在聯邦撤銷了部分航空消費者延誤索賠政策後，搭機乘客在面臨行程被迫更改時，依舊享有求償權利。

詹樂霞首先提示有計畫搭乘飛機出行的旅客，在完成訂票後要及時記錄定位明細和航班資訊，包括出行日期、航班號及起降機場等，同時要留意保存行程單、收據、登機證等證據，以備維權之需。同時，訂票時最好了解航空公司的服務承諾，尤其是在飛機延誤或取消時對乘客予以照顧或補償的相關條款。

消費者提示列舉了航空公司需要承擔的責任。首先，如果航班取消，無論原因為何，乘客均有權要求退款，且可拒絕航司以代金券等補償形式替代現金退款。如果航班機票超售且自願放棄行程的旅客人數不足，航司依法有權強制取消部分乘客的登機資格，但被拒絕登機的乘客亦有權求償，而航司除賠償外，還必須提供書面證明，說明其拒絕登機對象的選擇標準以及被拒者的權利。

此外，乘客在遭遇行李遺失時，亦有權要求退還托運費。構成索賠的標準包括航空公司宣告行李遺失、國內航班抵達12小時後行李仍未送達、飛行時間少於12小時的國際航班抵達後15小時內行李未送達，以及飛行時間超過12小時的國際航班抵達後30小時內行李未送達。

此外，乘客在購買七日以後起飛的航班機票24小時內，有權申請全額退款，而航空公司在確定航班發生變更後，必須及時通過各種渠道，包括官網、乘客聯繫方式以及機場資訊欄內公布消息，並確保搭機乘客能收到航班變更資訊。

紐約州居民如遇行程受阻等問題，可向檢察長辦公室報告以爭取賠償，投訴可登錄https://reurl.cc/jma5ln。

