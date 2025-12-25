我的頻道

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

紐約生存手冊｜聖誕節、跨年夜當天 駕駛不須換邊停車

記者戴慈慧／紐約報導
是否需要移車，並不是看節日名稱，而是取決於市政府與交通局當年公布的停車行事曆。(記者馬璿╱攝影)
聖誕節與新年假期接連而來，不少駕駛在街邊停車時都會產生疑問：假期是不是就不用移車？這樣的困惑，幾乎每年都會出現在紐約各個社區，也成了不少停車罰單的來源。所謂的「移車」，指的是市府為配合街道清潔而制定的「換邊停車」（Alternate Side Parking），而這項規定並不會因為「是假期」就自動放寬。

是否需要移車，並不是看節日名稱，而是取決於市政府與交通局當年公布的停車行事曆，當天是否屬於非換邊停車日。

以聖誕節為例，紐約市行政法規明定，當天屬於非換邊停車日，市府通常也會在年度停車行事曆與NYC 311平台上註明「Alternate Side Parking rules suspended」。這代表駕駛不必在街道清潔時段移動車輛，也不會因未移車而被開「路邊清潔」相關罰單。

不過，這並不意味著當天可以隨意停車。消防栓、公車站、商業卸貨區、殘障專用停車位，以及標示「No Standing Anytime」、「No Parking 7AM–7PM」等全年生效的標誌，依舊受到管制，若違規停放，仍可能被開罰，甚至遭到拖吊。

新年元旦的情況也大致相同。元旦屬於所謂的「大型法定假日」（Major Legal Holiday），市府通常會暫停路邊清潔規定，多數地區的停車收費表當天也一並停用，錶面會顯示「Meter Off, Read Posted Signs」字樣。但除路邊清潔與計時收費外，其他禁止停車、限時裝卸或特定用途車位的規定並未解除，駕駛仍須遵守標誌上的各項限制。

真正容易出問題的，往往不是節日當天，而是假期前後的工作日。例如聖誕節隔天、跨年夜當天白天，或假期結束後的第一個上班日，許多駕駛誤以為仍屬於「假期模式」，未留意換邊停車是否已恢復執行，結果一早發現車窗上已被貼上罰單。跨年夜尤其常見，因為12月31日並非法定假日，大多數地區的路邊清潔與停車收費，白天仍須照常執行。

對市民而言，假期停車最可靠的做法，仍是事前查詢官方公告。市政府與交通局每年都會公布「New York City Parking Calendar」，清楚標示每日是否暫停路邊清潔，以及是否屬於大型法定假日。相關資訊可透過New York City Department of Transportation官方網站與NYC 311平台查詢。

