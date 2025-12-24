我的頻道

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

新年起 紐約市、長島、威徹斯特郡最低工資漲至17元

記者曹馨元／紐約報導
新年伊始，紐約州最低工資將調升50分。(記者劉梓祁／攝影)
新年伊始，紐約州最低工資將調升50分。紐約市、長島及威徹斯特郡(Westchester County)的最低時薪，將由目前的16元5提高至17元；州內其他地區則由15元5調升至16元。

這項調整源自州長霍楚(Kathy Hochul)與州議會於2023年達成的協議，將最低工資與通膨指數掛鉤。依立法內容，最低工資在2026年再調升50分後，將自2027年起按年調整，調幅依據城市工薪階層消費者物價指數(CPI-W)決定；不過，若失業率上升，最低工資將暫停調漲。

霍楚日前發表聲明表示，無論紐約州任何地方，這項調薪反映州府讓更多收入回到紐約客口袋、支持辛勤勞工的承諾。她指出，透過持續投資並將薪資與通膨連動，州府希望協助民眾因應生活成本上升，實際拿到更多薪資。

紐約州勞工廳廳長里爾登(Robert Reardon)也表示，在生活成本持續上升的情況下，這次調薪對於勞工維持基本生活至關重要，並感謝霍楚及州議會持續推動支持州內勞動人口的政策。

相較之下，美國聯邦最低工資自2009年以來一直維持在每小時7元25；不過，各州及部分地方政府得以自行制訂較高標準。

而更高基礎時薪卻在經濟環境不佳的情況下讓更多小商家備感壓力。華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，商改區目前雇有約十名街道清潔員，最低工資上調也讓本就不多的經費更吃力；而另一方面，他也坦言按照如今的通貨膨脹來看，「17塊錢的時薪在紐約生活也很勉強了」。

此外，華埠不少小商家均面臨招工難的困境；陳作舟說，在如此雙面夾擊的困境下，希望政府能在地稅等稅收上更為體諒，「商家有更多錢付給員工，員工再多加消費，才有更多錢流入民眾口袋」。

紐約市今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次

2026年新制／華州公共長照計畫上路 最低工資升至時薪17.13美元

華埠「假日尋寶」落幕 參與者歡喜拿好禮

家庭護工要求重啟調查工資盜竊案

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約州府提醒民眾注意，多項更為嚴格的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州多項交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

2025-12-18 19:14

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

