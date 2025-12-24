新年起 紐約市、長島、威徹斯特郡最低工資漲至17元

新年伊始，紐約州最低工資將調升50分。(記者劉梓祁／攝影)

新年伊始，紐約州 最低工資將調升50分。紐約市、長島及威徹斯特郡(Westchester County)的最低時薪，將由目前的16元5提高至17元；州內其他地區則由15元5調升至16元。

這項調整源自州長霍楚 (Kathy Hochul)與州議會於2023年達成的協議，將最低工資與通膨指數掛鉤。依立法內容，最低工資在2026年再調升50分後，將自2027年起按年調整，調幅依據城市工薪階層消費者物價指數(CPI-W)決定；不過，若失業率上升，最低工資將暫停調漲。

霍楚日前發表聲明表示，無論紐約州任何地方，這項調薪反映州府讓更多收入回到紐約客口袋、支持辛勤勞工的承諾。她指出，透過持續投資並將薪資與通膨連動，州府希望協助民眾因應生活成本上升，實際拿到更多薪資。

紐約州勞工廳廳長里爾登(Robert Reardon)也表示，在生活成本持續上升的情況下，這次調薪對於勞工維持基本生活至關重要，並感謝霍楚及州議會持續推動支持州內勞動人口的政策。

相較之下，美國聯邦最低工資自2009年以來一直維持在每小時7元25；不過，各州及部分地方政府得以自行制訂較高標準。

而更高基礎時薪卻在經濟環境不佳的情況下讓更多小商家備感壓力。華埠 商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，商改區目前雇有約十名街道清潔員，最低工資上調也讓本就不多的經費更吃力；而另一方面，他也坦言按照如今的通貨膨脹來看，「17塊錢的時薪在紐約生活也很勉強了」。

此外，華埠不少小商家均面臨招工難的困境；陳作舟說，在如此雙面夾擊的困境下，希望政府能在地稅等稅收上更為體諒，「商家有更多錢付給員工，員工再多加消費，才有更多錢流入民眾口袋」。