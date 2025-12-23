譚晶攜曼哈頓愛樂 林肯中心開唱

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
主辦方召開記者會宣布，華語歌唱家譚晶將攜手曼哈頓愛樂樂團，明年春獻唱林肯中心。(記者曹馨元╱攝影)
主辦方召開記者會宣布，華語歌唱家譚晶將攜手曼哈頓愛樂樂團，明年春獻唱林肯中心。(記者曹馨元╱攝影)

華語歌唱家譚晶將於2026年3月1日(周日)晚，攜手曼哈頓愛樂樂團，在林肯中心帶來一場跨越音樂風格與文化背景的音樂盛宴。主辦方於本月22日召開記者會時透露，譚晶的歌迷遍布世界，紐約開唱消息一出便受到踴躍回應。

此次譚晶「音樂之旅—晶華樂章」音樂會將由指揮家房飛策畫與指揮，他透露，除「九兒」等譚晶的知名作品外，譚晶也會帶來對於英文歌曲、流行歌曲的獨特演繹。在房飛看來，曾八次登上中國央視春晚的譚晶是「國家級」歌手，其駕馭多風格的能力便是這場音樂會最大亮點。

過去一年，譚晶正於中國展開其「歌如少年」個人巡迴演唱會；近月，房飛也特意飛赴深圳觀看。「當時我看到幾萬人的場地座無虛席，觀眾跨越各個年齡層，還是很震撼」，房飛說，譚晶在中國可為家喻戶曉，而雙方此次合作也稱得上是「雙向奔赴」。

房飛表示，譚晶與交響樂團的合作演出並不多，在2006年的奧地利維也納金色大廳、2019年的悉尼歌劇院之後，便是此次林肯中心；因而更凸顯這場音樂會的重要性。

音樂會主辦方之一、西域製作公司總裁阮健華說，要在林肯中心舉辦如此規模的音樂會成本不菲，作為主辦方頗有壓力。不過，在阮健華於中文社媒小紅書發布此消息後，受到大量譚晶粉絲的購票質詢；而觀眾如此強烈的購票意願也讓他信心倍增。

主辦單位指出，隨着宣傳逐步深入，音樂會亦陸續獲得多個商家及社團的支持與響應；贊助商之列的上海總商會、地產公司CPRE Group等均出席22日記者會。阮健華強調，未來一段時間將繼續歡迎所有有興趣的商家與社團參與支持。

目前，感興趣的讀者已可透過林肯中心官方網站購票https://shorturl.at/aW1cz。

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

2025-12-15 09:59

