迎世界盃 法拉盛網球中心明夏設球迷專區 轉播多場賽事

記者高雲兒／紐約報導
皇后區法拉盛的國家網球中心，明年夏季將暫時化身為2026年世界盃官方球迷專區，為無法親臨賽場的球迷提供集中觀賽與互動體驗。圖為國家網球中心。(本報檔案照)
皇后區法拉盛的國家網球中心，明年夏季將暫時化身為2026年世界盃官方球迷專區，為無法親臨賽場的球迷提供集中觀賽與互動體驗。圖為國家網球中心。(本報檔案照)

位於皇后區法拉盛的國家網球中心(USTA Billie Jean King National Tennis Center)，明年夏季將暫時化身為2026年世界盃官方球迷專區(FIFA World Cup Fan Zone)，為無法親臨賽場的球迷提供集中觀賽與互動體驗。

紐約─新澤西世界盃主辦委員會(NYNJ Host Committee)宣布，網球中心內的阿姆斯壯球場(Louis Armstrong Stadium)將於2026年6月17日至28日，闢作可容納約1萬人的球迷專區，轉播多場世界盃小組賽。現場將設置大型屏幕，並結合親子友善的娛樂活動與互動項目，打造沉浸式觀賽體驗。

該球迷專區將由Live Nation負責營運，是主辦委員會公布的第三個官方球迷活動場地。此前，主辦方已宣布在新澤西州自由州立公園(Liberty State Park)設立為期39天的世界盃球迷嘉年華(Fan Fest)，並於曼哈頓洛克菲勒中心(Rockefeller Center)在7月4日至19日淘汰賽階段設立球迷村。

據體育媒體報導，自由州立公園與路易斯．阿姆斯壯球場的球迷體驗門票預計為10元，洛克菲勒中心的球迷村則免費入場。主辦委員會尚未就票價細節回應。報導指出，球迷專區須購票入場，打破過往世界盃球迷區多為免費開放的傳統；但售票有助於在場地容量有限的情況下控管人流，並產生部分收入。另有消息指出，包括費城、堪薩斯市在內的其他主辦城市，已承諾提供免費入場的球迷專區。

主辦委員會表示，隨著世界盃臨近，未來數月將陸續公布更多球迷活動。由於大都會人壽體育場(MetLife Stadium)僅承辦104場比賽中的8場，且場館容量為8萬2500人，能親臨現場觀賽的球迷人數有限，球迷專區勢將成為分流與接待來訪球迷的重要方式。

紐約市長亞當斯表示，皇后區球迷專區將把世界盃帶進「世界之區」，打造沉浸式觀賽體驗並凝聚多元社區；主辦方與美國網球協會表示，專區將結合在地文化、餐飲與官方商品，展現體育連結城市與社區的力量，皇后區區長理查茲也說，擁有約190個族裔的皇后區，是呈現世界運動精神的理想場域。

此外，自由州立公園球迷嘉年華門票已開始出售，12歲及以下兒童在成人陪同下可免費入場。目前僅開放世界盃首周賽事門票，並推出截至本月31日的早鳥優惠，購票可享「買一送半價」。

