史島華女刮刮樂中頭獎 贏得200萬

史島華女朱蕭蘭贏得200萬元刮刮樂大獎。(紐約州樂透局)

紐約州 樂透局官員宣布，史泰登島一名華女在州樂透局(New York Lottery)的「200萬元現金字謎」($2,000,000 Cashword)刮刮樂遊戲中贏得了頭獎。朱蕭蘭(Xiao Lan Zhu，音譯)選擇一次性領取獎金，在扣除必要的稅款後，一次性領取了79萬5919元。

這張中獎彩券是從位於布碌崙 20大道(20th Ave.)7522號的聯合食品商店(United Grocery Food Store)購買的。

截至目前，「200萬元現金字謎」刮刮樂彩券仍有一張200萬元的頭獎尚未兌領。玩家可以訪問nylottery.ny.gov網站下載遊戲報告，查看任何紐約州刮刮樂彩票的開獎情況。

在2024至2025財年，紐約州的刮刮樂彩票總銷售額將近43億4000萬元。同期，紐約市 五大區的學區獲得了14億2700多萬元的彩票教育援助資金。

紐約州樂透局仍是北美最大、獲利最高的彩票機構，在2024至2025財年為紐約州的公立學校貢獻了36億元。

如果你或你認識的人正在與賭博成癮作鬥爭，可以訪問NYProblemGamblingHelp.org網站尋求幫助，或撥打紐約州免費保密熱線1-877-8-HOPENY(1-877-846-7369)，或發送短信至HOPENY(467369)。