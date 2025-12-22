我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

史島華女刮刮樂中頭獎 贏得200萬

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史島華女朱蕭蘭贏得200萬元刮刮樂大獎。(紐約州樂透局)
史島華女朱蕭蘭贏得200萬元刮刮樂大獎。(紐約州樂透局)

紐約州樂透局官員宣布，史泰登島一名華女在州樂透局(New York Lottery)的「200萬元現金字謎」($2,000,000 Cashword)刮刮樂遊戲中贏得了頭獎。朱蕭蘭(Xiao Lan Zhu，音譯)選擇一次性領取獎金，在扣除必要的稅款後，一次性領取了79萬5919元。

這張中獎彩券是從位於布碌崙20大道(20th Ave.)7522號的聯合食品商店(United Grocery Food Store)購買的。

截至目前，「200萬元現金字謎」刮刮樂彩券仍有一張200萬元的頭獎尚未兌領。玩家可以訪問nylottery.ny.gov網站下載遊戲報告，查看任何紐約州刮刮樂彩票的開獎情況。

在2024至2025財年，紐約州的刮刮樂彩票總銷售額將近43億4000萬元。同期，紐約市五大區的學區獲得了14億2700多萬元的彩票教育援助資金。

紐約州樂透局仍是北美最大、獲利最高的彩票機構，在2024至2025財年為紐約州的公立學校貢獻了36億元。

如果你或你認識的人正在與賭博成癮作鬥爭，可以訪問NYProblemGamblingHelp.org網站尋求幫助，或撥打紐約州免費保密熱線1-877-8-HOPENY(1-877-846-7369)，或發送短信至HOPENY(467369)。

紐約州 布碌崙 紐約市

上一則

紐約地鐵卡謝幕 限量版炒至數百元 運輸博物館推出告別展
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

大谷翔平球員卡300萬美元成交 韓媒驚：彩券頭獎獎金3倍

大谷翔平球員卡300萬美元成交 韓媒驚：彩券頭獎獎金3倍
紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除
斯特凡尼克叫停州長選戰 不再尋求連任國會 受關注

斯特凡尼克叫停州長選戰 不再尋求連任國會 受關注
紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

2025-12-15 09:59
紐約市降數吋大雪，路面交通艱難。(記者胡聲橋/攝影)

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

2025-12-14 13:34

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費