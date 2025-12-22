皇后區中轉郵箱持續遭竊 孟昭文促改善

我的頻道

記者鄭怡嫣╱ 紐約報導
國會眾議員孟昭文的選民向她反映的主要郵件盜竊問題，都聚焦綠色中轉郵箱盜竊，她敦促USPS立即行動，落實有關綠色中轉郵箱的安全措施。(孟昭文辦公室提供)
國會眾議員孟昭文的選民向她反映的主要郵件盜竊問題，都聚焦綠色中轉郵箱盜竊，她敦促USPS立即行動，落實有關綠色中轉郵箱的安全措施。(孟昭文辦公室提供)

針對皇后區郵件盜竊問題日益嚴重，美國郵政督察長辦公室(Office of Inspector General, OIG)去年首度展開聯邦層級調查，結果揭露美國郵政總局(USPS)在管理上存在重大漏洞。稽核報告提出多項改善建議，郵政官員當時承諾在今年4月底前全面落實，然而，國會眾議員孟昭文指出，截至目前，USPS僅落實七項建議中的四項，尤其涉及綠色中轉郵箱(Relay Box)的安全措施，仍完全未見改善。

綠色中轉郵箱是USPS在社區中設置的郵件暫存箱，用於在郵件從收集箱或寄件點運送到郵局途中暫存信件和包裹。由於位置分散、管理不善，這些郵箱成為小偷覬覦的目標，居民的信件、帳單、信用卡及個人資料因此頻繁被盜。孟昭文選民向她反映的郵件盜竊問題，主要也涉及中轉郵箱盜竊，在她接獲選民的投訴後，她敦促美國郵政署督察長辦公室調查該區的郵件盜竊問題。

孟昭文表示，督察長辦公室在2024年5月公布調查報告，並在當時提出七項建議，截至目前，USPS完成其中四項，三項尚未落實。在錯過今年4月的原定期限後，USPS告知她，還需要更多時間來執行剩餘的三項建議，並將完成期限延後至今年10月31日，但隨後再度推遲，分別延至2026年2月28日及3月31日。

而在三項未落實的建議中，就包括針對綠色中轉郵箱的安全措施。這三項方針分別為：建立檢查流程，明確規範綠色中轉郵箱的檢查人員、職責及檢查頻率，並記錄與追蹤郵箱的位置與狀況；要求負責管理皇后區郵件的紐約第二郵區經理建立檢查制度，對藍色普通郵箱和綠色中轉郵箱進行每年的安全檢查，補足問題，並記錄檢查結果；以及制定並實施一項全國性的郵件盜竊防制計畫，包括溝通策略與人力配置，以確保相關措施能及時部署與安裝。

孟昭文近日再次致信USPS局長，表示在她的選區，郵件盜竊仍是令人持續擔憂的問題，數度長時間拖延「不可接受」，削弱了公眾對USPS保障郵件安全能力的信心。她敦促USPS立即行動，盡快落實這三項改善建議。

美國郵政 孟昭文 皇后區

