森林小丘竊案連發 Honda車款成小偷熱門目標

記者戴慈慧╱紐約報導
森林小丘近期接連發生汽車竊盜與入室盜竊案件，警方特別點名Honda車款是近期汽車竊盜的主要目標之一。圖為停在法拉盛街區的Honda車輛。(記者戴慈慧╱攝影)
森林小丘近期接連發生汽車竊盜與入室盜竊案件，警方特別點名Honda車款是近期汽車竊盜的主要目標之一。圖為停在法拉盛街區的Honda車輛。(記者戴慈慧╱攝影)

皇后區森林小丘(Forest Hills)近期接連發生汽車竊盜與入室盜竊案件，引發居民高度關注。從今年春季開始，社區內陸續傳出整輛汽車遭竊的事件，進入秋冬後，部分竊案型態更轉向住宅入室行竊，讓不少居民直言「開始感到不安」。

居住在森林小丘的居民臧先生，今年4月初親身遭遇汽車被偷的經歷。當天清晨5時左右，天色仍暗，竊賊疑似三人行動，分別將車輛停在其汽車前後，形成「包夾」態勢，在短短三、四分鐘內便得手離去。臧先生事後查看自家與鄰居的監視錄影畫面，發現對方動作熟練、分工明確，顯示並非臨時起意。

臧先生的車是本田(Honda)，而17日市警112分局舉辦的線上社區會議中，警方也特別點名Honda車款是近些年來汽車竊盜的主要目標之一，推測與車輛零件轉售市場或電子系統漏洞有關。警方表示，竊賊能快速破解車輛系統，製作假鑰匙，往往在車主察覺前便已將車輛開上高速公路，流向外區。

根據警方在會議中說明，近期發生的一系列入室竊盜案件，極可能出自同一個高度組織化的犯罪集團。皇后區北部已成立專責竊盜任務小組，並在森林小丘一帶加派便衣警力與巡邏時段。警方指出，自加強部署後，相關區域的入室竊盜通報已有下降趨勢，並期盼在短期內有所突破與逮捕行動。

警方亦在會中呼籲居民落實「看到可疑或不尋常的事，就說出來」(See something, say something)的理念，只要發現可疑人車、聽到玻璃破碎聲或警報聲，寧可報警確認，也不要自行判斷是否「可能沒事」。警方強調，即時通報是破案與當場逮捕的關鍵。

臧先生指出，疫情期間社區曾自發成立巡邏隊，雖因人力與生活壓力暫停，但若治安惡化，不排除再次啟動。近期，他也號召十多位鄰居一同參加警方線上會議，並在會後立即通報路燈損壞、集體致電311投訴，盼以提高街道照明來增加嚇阻效果。

