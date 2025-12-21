我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

香港導演羅卓瑤作品展「漂泊之間」 1╱17登場

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅卓瑤的人生與創作足跡橫跨澳門、香港、紐約、倫敦與墨爾本，作品多以流離與重尋為主題。(Metrograph提供)
羅卓瑤的人生與創作足跡橫跨澳門、香港、紐約、倫敦與墨爾本，作品多以流離與重尋為主題。(Metrograph提供)

下東城藝術影院Metrograph將自1月17日(周六)至25日(周二)，推出「漂泊之間：羅卓瑤的電影」(In Limbo: The Films of Clara Law)回顧展，呈現香港「第二新浪潮」重要導演羅卓瑤(Clara Law)的五部關鍵作品。五片均為全新修復版本，並為美國首映，選映作品包括「秋月」、「愛在別鄉的季節」、「浮生」、「遇上1967年的女神」以及「外國的月亮圓些？」

羅卓瑤的人生與創作足跡橫跨澳門、香港、紐約、倫敦與墨爾本，作品多以流離與重尋為主題。相較於王家衛、關錦鵬或陳果等同屬「第二新浪潮」的導演，羅卓瑤在海外的知名度或許較低，但其圍繞「離散、內省與流動身分」的影像敘事，被「Dazed」形容為同樣充滿形式實驗與時代意義。

羅卓瑤畢業於香港大學英國文學系，後赴英國國立電影學校(National Film School, England)研習電影，其畢業作品「外國的月亮圓些？」，即獲芝加哥影展銀牌獎。該片以16毫米拍攝，成為她「移民三部曲」的第一部。羅卓瑤親自飾演一位在英國的香港美術學生，正籌備一部以「梁山伯與祝英台」為題材的舞蹈詮釋作品，她努力向西方同學解釋這個深具文化語境的創作細節，同時在北京來的工程系男學生陪伴下尋求慰藉。

同屬「移民三部曲」之一的「愛在別鄉的季節」，由張曼玉和梁家輝主演，講述一名持學生簽證離開中國前往美國的移民女性，並隨後宣布打算永居美國，丈夫留在國內一人照顧孩子。為尋找離家出走的妻子，丈夫非法進入美國，穿梭於90年代紐約鮮少被記錄的角落，洛杉磯時報評價該片是「一幅描述中國移民在極其艱苦環境下掙扎求存的肖像。」

1995年移居墨爾本後，羅卓瑤持續以作品在國際影壇獲獎。2021年，羅卓瑤以在澳洲、香港與澳門拍攝、採取全DIY概念的「花果飄零」(Drifting Petals)奪得金馬國際影展最佳導演獎，其最新作品「霧海微瀾」(Ripples in the Mist)於2024年在台灣與墨爾本拍攝完成，2025年於金馬國際影展舉行世界首映。

香港 移民 澳門

上一則

黃友興宣誓就職 強調「求同存異」施政

下一則

華埠「假日尋寶」落幕 參與者歡喜拿好禮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

越柬寮僑團 捐香港火災、越南水災14萬

越柬寮僑團 捐香港火災、越南水災14萬
香港大埔宏福苑火災遇難者 人數增至161人

香港大埔宏福苑火災遇難者 人數增至161人
肥佬黎觸國安法 蘋果與荔枝

肥佬黎觸國安法 蘋果與荔枝
國際統一私法協會羅馬總部百年來首設海外辦 明年落戶香港

國際統一私法協會羅馬總部百年來首設海外辦 明年落戶香港

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

2025-12-15 09:59
紐約市降數吋大雪，路面交通艱難。(記者胡聲橋/攝影)

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

2025-12-14 13:34

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡