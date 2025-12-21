香港導演羅卓瑤作品展「漂泊之間」 1╱17登場

羅卓瑤的人生與創作足跡橫跨澳門、香港、紐約、倫敦與墨爾本，作品多以流離與重尋為主題。(Metrograph提供)

下東城藝術影院Metrograph將自1月17日(周六)至25日(周二)，推出「漂泊之間：羅卓瑤的電影」(In Limbo: The Films of Clara Law)回顧展，呈現香港 「第二新浪潮」重要導演羅卓瑤(Clara Law)的五部關鍵作品。五片均為全新修復版本，並為美國首映，選映作品包括「秋月」、「愛在別鄉的季節」、「浮生」、「遇上1967年的女神」以及「外國的月亮圓些？」

羅卓瑤的人生與創作足跡橫跨澳門 、香港、紐約、倫敦與墨爾本，作品多以流離與重尋為主題。相較於王家衛、關錦鵬或陳果等同屬「第二新浪潮」的導演，羅卓瑤在海外的知名度或許較低，但其圍繞「離散、內省與流動身分」的影像敘事，被「Dazed」形容為同樣充滿形式實驗與時代意義。

羅卓瑤畢業於香港大學英國文學系，後赴英國國立電影學校(National Film School, England)研習電影，其畢業作品「外國的月亮圓些？」，即獲芝加哥影展銀牌獎。該片以16毫米拍攝，成為她「移民 三部曲」的第一部。羅卓瑤親自飾演一位在英國的香港美術學生，正籌備一部以「梁山伯與祝英台」為題材的舞蹈詮釋作品，她努力向西方同學解釋這個深具文化語境的創作細節，同時在北京來的工程系男學生陪伴下尋求慰藉。

同屬「移民三部曲」之一的「愛在別鄉的季節」，由張曼玉和梁家輝主演，講述一名持學生簽證離開中國前往美國的移民女性，並隨後宣布打算永居美國，丈夫留在國內一人照顧孩子。為尋找離家出走的妻子，丈夫非法進入美國，穿梭於90年代紐約鮮少被記錄的角落，洛杉磯時報評價該片是「一幅描述中國移民在極其艱苦環境下掙扎求存的肖像。」

1995年移居墨爾本後，羅卓瑤持續以作品在國際影壇獲獎。2021年，羅卓瑤以在澳洲、香港與澳門拍攝、採取全DIY概念的「花果飄零」(Drifting Petals)奪得金馬國際影展最佳導演獎，其最新作品「霧海微瀾」(Ripples in the Mist)於2024年在台灣與墨爾本拍攝完成，2025年於金馬國際影展舉行世界首映。