黃友興宣誓就職 強調「求同存異」施政

記者戴慈慧╱紐約報導
員黃友興近日在市政廳議場舉行宣誓就職儀式，在官員監誓下舉起右手完成宣誓，家人到場見證。(黃友興提供)
員黃友興近日在市政廳議場舉行宣誓就職儀式，在官員監誓下舉起右手完成宣誓，家人到場見證。(黃友興提供)

新當選的紐約市議員黃友興近日在市政廳舉行宣誓就職儀式，為即將開始的任期做準備。他在宣誓後表示，未來將以改善社區治安、爭取進入關鍵市議會委員會，以及與市府新團隊建立溝通為優先工作重點，並再次強調與其他民選官員「求同存異」的施政理念。

當日宣誓儀式於市政廳議場舉行，黃友興於議場前舉起右手完成宣誓程序，家人與多名支持者到場見證，場面莊重。

黃友興代表的第23市議會選區涵蓋皇后區東北部多個住宅社區，居民結構多元，長期面臨治安、教育資源與公共空間使用等議題。他表示，上任後的首要任務之一，是回應居民對治安的高度關切、持續爭取增加警力巡邏，並與轄區警局保持密切溝通，確保警政資源能實際投入到社區需要的地方，提升居民安全感。

在市議會內部運作方面，黃友興表示，將與新任市議長合作，積極爭取進入教育、公共安全、公園及科技等相關委員會。他指出，這些政策領域與選區居民的日常生活密切相關，透過委員會平台，能更有效反映地方需求，並為社區爭取政策與預算支持。

此外，面對市府新團隊上任，黃友興表示，將主動與新任市長展開溝通，尋求合作空間。他強調，不同政治立場不應成為阻礙施政的因素，「求同存異」正是他在競選期間就多次提出的理念，也是他進入市議會後希望持續實踐的原則。

黃友興於市政廳議場完成宣誓就職後，在議場內留影，準備展開市議員任期。(黃友興提供...
黃友興於市政廳議場完成宣誓就職後，在議場內留影,準備展開市議員任期。(黃友興提供)

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

2025-12-15 09:59
紐約市降數吋大雪，路面交通艱難。(記者胡聲橋/攝影)

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

2025-12-14 13:34

