黃友興宣誓就職 強調「求同存異」施政

員黃友興近日在市政廳議場舉行宣誓就職儀式，在官員監誓下舉起右手完成宣誓，家人到場見證。(黃友興提供)

新當選的紐約市 議員黃友興近日在市政廳舉行宣誓就職儀式，為即將開始的任期做準備。他在宣誓後表示，未來將以改善社區治安、爭取進入關鍵市議會委員會，以及與市府新團隊建立溝通為優先工作重點，並再次強調與其他民選官員「求同存異」的施政理念。

當日宣誓儀式於市政廳議場舉行，黃友興於議場前舉起右手完成宣誓程序，家人與多名支持者到場見證，場面莊重。

黃友興代表的第23市議會選區涵蓋皇后區 東北部多個住宅社區，居民結構多元，長期面臨治安、教育資源與公共空間使用等議題。他表示，上任後的首要任務之一，是回應居民對治安的高度關切、持續爭取增加警力巡邏，並與轄區警局保持密切溝通，確保警政資源能實際投入到社區需要的地方，提升居民安全感。

在市議會內部運作方面，黃友興表示，將與新任市議長合作，積極爭取進入教育、公共安全、公園及科技等相關委員會。他指出，這些政策領域與選區居民的日常生活密切相關，透過委員會平台，能更有效反映地方需求，並為社區爭取政策與預算支持。