增發食品攤販牌照案 市議會拍板 數萬餐車有望合法經營

在本屆市議會的最後一次會議中，市議會18日通過提案，要求市府連續五年，每年新增2200張食品攤販牌照。若獲市長簽署，紐約市未來數年將新增數以千計的街頭攤販牌照，大幅擴大可在全市合法營運的餐車人數。

該案由布朗士區市議員桑切斯(Pierina Sanchez)提出，並獲多數市議員支持，提案規定自2026年7月1日起，連續五年每年新增2200張食品攤販牌照，並於2027年1月15日一次性新增1萬500張一般商品攤販牌照。市府數據顯示，這一數量可清空目前一般商品攤販的候補名單。

非營利組織「街頭攤販計畫」(Street Vendor Project)主任阿提亞(Mohamed Attia)表示，街頭攤販是一個規模龐大的產業，現有數以萬計的人正在其中謀生，但許多人長期處於灰色地帶，缺乏必要的合法牌照。

目前尚不清楚市長亞當斯 (Eric Adams)是否會簽署該提案，依市議會規定，若提案在通過後30天內未遭否決，將自動生效。候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)則早已表態支持，稱此舉有助於對抗他所說的「清真通膨」(halal-flation)，即街頭餐車價格上漲的問題。他17日晚間的社群媒體貼文中表示，未來市府將確保牌照核發順利進行、補足執法人力，讓街頭攤販能有尊嚴地經營。

全市約2萬3000名街頭攤販中，絕大多數目前未持有必要的牌照或許可，主因是市府長期限制核發數量。去年非營利組織「移民 研究倡議」(Immigration Research Initiative)發布的研究顯示，市內幾乎所有街頭攤販都是移民；其中僅略高於三分之一的一般商品攤販持有牌照，而食品攤販取得合法文件的比例僅約四分之一。

一般商品攤販牌照自1979年起即被限制在853張，2021年通過的市法律為食品攤販設立新制度，自2022年7月至2032年，每年新增445張食品攤販牌照，另加自1983年以來上限約3000張的既有許可。