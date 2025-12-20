黃敏儀反對擴大街頭攤販執照 指多發牌無法解決問題

法拉盛7號線地鐵站入口外聚集多個水果攤位，人行道空間明顯壓縮。市議員黃敏儀擔心提案通過後會引發更大的秩序管理問題。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約市 議會日前表決「Intro 431-B」提案，該案主張擴大街頭食品與商品攤販執照的發放數量，希望透過增加合法名額，減少無證擺攤問題。不過，代表法拉盛 的市議員黃敏儀(Sandra Ung)投下反對票，並直言，這項立法「無法回應法拉盛實際面臨的困境」。

黃敏儀表示，她進入市議會以來，長期關注無證與非法街頭攤販問題，尤其是在市中心法拉盛一帶。她指出，當地人流密集、街道狹窄，攤販占據人行道後，不少居民被迫走到馬路上，對長者、行動不便者與推嬰兒車的家庭構成安全風險。

「很多居民只是想走去超市或地鐵站 ，卻得在人群和攤位之間穿梭」，除了行人安全，垃圾問題也是長期困擾。黃敏儀指出，非法攤販留下的大量紙箱與廢棄物，往往由法拉盛商業改善區(BID)負責清理，而這些清潔經費，實際上來自守法商家的繳費，對依法經營的小商戶並不公平。

Intro 431-B提案支持者認為多發執照、有助納管，但黃敏儀持相反意見，她理解立法初衷，也認同應為攤販提供進入合法體系的途徑，但她認為，法拉盛的問題並不在於「名額不夠」。她指出，法拉盛自2018年起已被畫為嚴格的禁止擺攤區，並持續加強執法，非法攤販仍反覆回流，顯示問題核心在於管理與執行，而非單純的執照數量。

近期法拉盛在緬街、羅斯福大道一帶，仍不時可見流動攤販聚集，部分居民與商家反映，執法人員一離開，攤販很快又重新出現，形成「打帶跑」的循環，也讓社區對現行政策的實際效果感到挫折。

黃敏儀表示，她此次投下反對票，並非否定提案欲解決的結構性問題，而是擔心在缺乏更完整配套下，提案通過反而讓外界誤以為問題已經「被解決」，進而削弱後續真正處理非法擺攤的政治動能。