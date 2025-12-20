我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

黃敏儀反對擴大街頭攤販執照 指多發牌無法解決問題

記者戴慈慧╱紐約報導
法拉盛7號線地鐵站入口外聚集多個水果攤位，人行道空間明顯壓縮。市議員黃敏儀擔心提案通過後會引發更大的秩序管理問題。(記者戴慈慧╱攝影)
法拉盛7號線地鐵站入口外聚集多個水果攤位，人行道空間明顯壓縮。市議員黃敏儀擔心提案通過後會引發更大的秩序管理問題。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約市議會日前表決「Intro 431-B」提案，該案主張擴大街頭食品與商品攤販執照的發放數量，希望透過增加合法名額，減少無證擺攤問題。不過，代表法拉盛的市議員黃敏儀(Sandra Ung)投下反對票，並直言，這項立法「無法回應法拉盛實際面臨的困境」。

黃敏儀表示，她進入市議會以來，長期關注無證與非法街頭攤販問題，尤其是在市中心法拉盛一帶。她指出，當地人流密集、街道狹窄，攤販占據人行道後，不少居民被迫走到馬路上，對長者、行動不便者與推嬰兒車的家庭構成安全風險。

「很多居民只是想走去超市或地鐵站，卻得在人群和攤位之間穿梭」，除了行人安全，垃圾問題也是長期困擾。黃敏儀指出，非法攤販留下的大量紙箱與廢棄物，往往由法拉盛商業改善區(BID)負責清理，而這些清潔經費，實際上來自守法商家的繳費，對依法經營的小商戶並不公平。

Intro 431-B提案支持者認為多發執照、有助納管，但黃敏儀持相反意見，她理解立法初衷，也認同應為攤販提供進入合法體系的途徑，但她認為，法拉盛的問題並不在於「名額不夠」。她指出，法拉盛自2018年起已被畫為嚴格的禁止擺攤區，並持續加強執法，非法攤販仍反覆回流，顯示問題核心在於管理與執行，而非單純的執照數量。

近期法拉盛在緬街、羅斯福大道一帶，仍不時可見流動攤販聚集，部分居民與商家反映，執法人員一離開，攤販很快又重新出現，形成「打帶跑」的循環，也讓社區對現行政策的實際效果感到挫折。

黃敏儀表示，她此次投下反對票，並非否定提案欲解決的結構性問題，而是擔心在缺乏更完整配套下，提案通過反而讓外界誤以為問題已經「被解決」，進而削弱後續真正處理非法擺攤的政治動能。

法拉盛 地鐵站 紐約市

上一則

公園猥褻未成年人 大頸60歲華男被捕

下一則

增發食品攤販牌照案 市議會拍板 數萬餐車有望合法經營
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛少年遭刺傷 警方追緝5嫌

法拉盛少年遭刺傷 警方追緝5嫌
法拉盛公圖「閱讀自由」時間 黃敏儀為孩童說故事

法拉盛公圖「閱讀自由」時間 黃敏儀為孩童說故事
從族裔飛地到「群飛地」的法拉盛

從族裔飛地到「群飛地」的法拉盛
黃敏儀發表區情咨文 聚焦長者服務、住房、公安

黃敏儀發表區情咨文 聚焦長者服務、住房、公安

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年