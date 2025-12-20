我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

紐約生存手冊／假期跟蹤型搶劫升溫 民眾提高警覺

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佳節將近，紐約州與全美多個執法單位警告，在銀行與ATM附近的跟蹤型搶劫(jugging)犯罪正明顯增加，呼籲民眾提款時應提高警覺。(記者馬璿／攝影)
佳節將近，紐約州與全美多個執法單位警告，在銀行與ATM附近的跟蹤型搶劫(jugging)犯罪正明顯增加，呼籲民眾提款時應提高警覺。(記者馬璿／攝影)

聖誕佳節將近，紐約與全美多個執法單位警告，在銀行與ATM附近的跟蹤型搶劫(jugging)犯罪正明顯增加。此類型的犯罪中，嫌犯通常會密切監視提領現金的民眾，並尾隨其前往下一個目的地時搶劫財物。當局呼籲，民眾若身上揣著大量現金，除應提高警覺外，也要避免行走在可預測路線，在提領完現金後亦應隱藏錢財並快速離開。

據警方與聯邦調查局警告指出，在包括德州佛州至東北部等州，此類案件皆有上升趨勢，且出現時間跨越白天與夜間，使得防範更加困難。當局表示，這類犯罪往往出現於節假日前後與大型購物季期間，民眾在此時通常容易攜帶較多現金或高價商品，因此成為攻擊目標。當局也指出，嫌犯通常會在多個地點觀察銀行與提款機出入口，挑選看似不注意周遭環境或行為例行性強的受害者，再伺機跟蹤。

所謂「Jugging」一詞源自這些犯罪分子像「盯著帶著大筆現金的人」一樣行動，嫌犯通常非獨立作案，而是由有計畫的組織實施。此類犯罪者會在民眾從銀行或ATM提領大量現金後尾隨，在跟隨到停車場、商場等其他偏僻地點後，恐採取暴力手段奪取現金和財物。

為降低成為目標的風險，當局建議民眾在提領現金或使用銀行服務時應提高警覺，觀察ATM或銀行周邊是否有人行為可疑，或是否有車輛反覆出現。另外，民眾在提領完金錢後也應變換銀行與提款機使用習慣，避免總是前往同一地點或在固定時間提領現金。當局建議，在完成交易後盡快離開現場，不要在停車場或提領後逗留，也不要在公開場合顯示剛提領出的現金，或一邊講電話一邊數錢，應在進車前迅速將現金放入口袋或包包內。

倘若發現被跟蹤，應立即尋求協助，或直接駛入繁忙地點、找警察或撥打911求援。警方也強調，在遭遇持槍或暴力威脅時，將自身安全置於首位，即使現金或物品可能無法取回，也不應與歹徒對抗，以避免更嚴重的人身傷害。

佛州 德州

上一則

串連台美移民經驗 12藝術家雀爾喜藝廊聯展

下一則

社區優先購買法審議 民代、房東集結抗議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約地鐵犯罪降至16年新低 州府續撥7700萬元強化地鐵巡邏

紐約地鐵犯罪降至16年新低 州府續撥7700萬元強化地鐵巡邏
紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查
昔被封「摳男」 侯昌明50歲後花錢不手軟：1年出國超過10次

昔被封「摳男」 侯昌明50歲後花錢不手軟：1年出國超過10次
紐約教區總主教 58歲希克斯獲任

紐約教區總主教 58歲希克斯獲任

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年