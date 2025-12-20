紐約生存手冊／假期跟蹤型搶劫升溫 民眾提高警覺

佳節將近，紐約州與全美多個執法單位警告，在銀行與ATM附近的跟蹤型搶劫(jugging)犯罪正明顯增加，呼籲民眾提款時應提高警覺。(記者馬璿／攝影)

聖誕佳節將近，紐約與全美多個執法單位警告，在銀行與ATM附近的跟蹤型搶劫(jugging)犯罪正明顯增加。此類型的犯罪中，嫌犯通常會密切監視提領現金的民眾，並尾隨其前往下一個目的地時搶劫財物。當局呼籲，民眾若身上揣著大量現金，除應提高警覺外，也要避免行走在可預測路線，在提領完現金後亦應隱藏錢財並快速離開。

據警方與聯邦調查局警告指出，在包括德州 、佛州 至東北部等州，此類案件皆有上升趨勢，且出現時間跨越白天與夜間，使得防範更加困難。當局表示，這類犯罪往往出現於節假日前後與大型購物季期間，民眾在此時通常容易攜帶較多現金或高價商品，因此成為攻擊目標。當局也指出，嫌犯通常會在多個地點觀察銀行與提款機出入口，挑選看似不注意周遭環境或行為例行性強的受害者，再伺機跟蹤。

所謂「Jugging」一詞源自這些犯罪分子像「盯著帶著大筆現金的人」一樣行動，嫌犯通常非獨立作案，而是由有計畫的組織實施。此類犯罪者會在民眾從銀行或ATM提領大量現金後尾隨，在跟隨到停車場、商場等其他偏僻地點後，恐採取暴力手段奪取現金和財物。

為降低成為目標的風險，當局建議民眾在提領現金或使用銀行服務時應提高警覺，觀察ATM或銀行周邊是否有人行為可疑，或是否有車輛反覆出現。另外，民眾在提領完金錢後也應變換銀行與提款機使用習慣，避免總是前往同一地點或在固定時間提領現金。當局建議，在完成交易後盡快離開現場，不要在停車場或提領後逗留，也不要在公開場合顯示剛提領出的現金，或一邊講電話一邊數錢，應在進車前迅速將現金放入口袋或包包內。

倘若發現被跟蹤，應立即尋求協助，或直接駛入繁忙地點、找警察或撥打911求援。警方也強調，在遭遇持槍或暴力威脅時，將自身安全置於首位，即使現金或物品可能無法取回，也不應與歹徒對抗，以避免更嚴重的人身傷害。