紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

紐約州府提醒民眾注意，多項更為嚴格的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。(記者高雲兒╱攝影)

聖誕假、新年假期將至，出行者增加，紐約州 府提醒民眾說，多項更為嚴厲的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。相關措施旨在提升全州道路安全，呼籲民眾在假期行車務必更加謹慎。

這些新規定源自州長霍楚 (Kathy Hochul)於2023年提出的「實現紐約夢想」(Achieving the New York Dream)政策議程。該計畫於2024年夏季對外公布，並於同年獲州府採納，內容涵蓋多項民生與公共安全政策，其中交通安全改革被列為重點之一，相關條款預計自2026年起陸續生效。

據報導，新法規將明顯加強對交通違規行為的執法力度，其中最受關注的是超速規定的調整。未來警方可對任何超過速限一哩以上的駕駛人攔查，違規者的扣分也將隨之提高。原本超速1至10哩僅扣3分，未來將調升至4分，以加重對輕微超速行為的警示效果。

除超速外，多項常見違規行為的扣分標準也將上調。包括駕駛時使用手機，扣分由原本的5分提高至6分；未禮讓行人，扣分由3分提高至5分；魯莽駕駛或超過正在停靠並亮出「STOP」標誌的校車，扣分將提高至8分。另有未對緊急車輛讓道、非法迴轉、阻礙交通及車輛設備違規等行為，仍將依規定記點，納入累積扣分計算。

同時，駕照停權的扣分門檻也將調整。現行規定為駕駛人在18個月內累積11分即可能面臨停權處分，新規定則改為在24個月內累積10分即列入停權範圍，意味著違規容忍次數降低，對駕駛紀律要求更高。

霍楚表示，州府將「採取必要且艱難的行動，支持紐約居民，並為他們實現紐約夢想鋪設道路」，強調提升道路與公共安全是政策核心之一。州府也呼籲民眾在假期出行前熟悉相關法規，調整駕駛習慣，避免因輕微違規而影響駕照權益，確保節日期間行車安全。