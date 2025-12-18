我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

國安官員洩密案擴大 2華裔遭訴

記者劉梓祁／紐約報導
國土安全部華裔官員洩密案擴大，CBP官員及前南加大職工被起訴；圖為皇后區甘迺迪國際機場。(記者劉梓祁／攝影)
國土安全部華裔官員洩密案擴大，CBP官員及前南加大職工被起訴；圖為皇后區甘迺迪國際機場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約南區聯邦檢察官辦公室(SDNY)17日公布一項刑事起訴，指控海關及邊境保護局(CBP)官員司徒凱(Kevin Seto，音譯，下同)與一名南加州大學(USC)前行政人員莊曉傑(Hiu Kit David Chong)，涉嫌捲入一項行賄計畫。

檢方稱，司徒凱收受莊曉傑及他人提供的賄賂與不當酬謝，換取洩露機密的執法與移民資訊，並在皇后區甘迺迪國際機場(JFK)為外國人士與其他入境者提供「特殊待遇」與加速通關。

檢方表示，司徒凱於16日下午被捕，次日在曼哈頓法庭過堂；莊曉傑則於17日晨落網，隨後將在加州中區法院聆訊。案情並提及一名前移民及海關執法局(ICE)督導拘留與遣返官員邱亨利(Henry Yau)，已在去年因涉嫌濫用職權、洩露機密被南區檢方起訴。與邱亨利有交易往來的前紐約市長辦公室官員林漢明(Tommy Lin)也被起訴。

根據指控，至少自2018年至2024年，駐守JFK的司徒凱與時任ICE官員邱亨利，涉嫌向友人與熟識人士收取賄賂及不當酬謝，作為交換條件，向對方提供機密的執法與移民資訊，並在入境流程上提供協助。檢方稱，支付賄賂與不當酬謝者之一即為莊曉傑；莊曉傑曾於約2008年9月至2016年3月在南加州大學研究生招生辦公室任副主任。

檢方稱，司徒凱與邱亨利多次向莊曉傑提供機密資訊，來源包括需以密碼登入的執法資料庫；兩人因任職於國土安全部(DHS)體系而具有存取權限。相關資訊有涉及莊曉傑本人，也有涉及莊曉傑試圖協助入境美國的外國人士。檢方並指稱，洩露內容曾包含關於「對莊曉傑進行的刑事調查狀態」等機密資料。

檢方稱司徒凱曾多次按莊曉傑要求，在莊曉傑或其他人士完成國際旅行返美後，於JFK協助其入境，讓當事人得以繞過護照查驗隊伍並享有加速審查。起訴書指出，司徒凱至少兩次為特定人士提供入境協助，其目的在於規避二次檢查或避免就境外購買商品繳付應繳關稅。

作為回報，檢方指莊曉傑為司徒凱提供「補貼的飯店套房」及各類物品，並提出向邱亨利支付現金；除莊曉傑外，司徒凱與邱亨利亦被指向多名其他外國人士與本國公民不當提供機密資訊或入境協助，以換取現金、高檔餐廳餐敘及頂級酒類等好處。

檢方說，現年38歲、居住在皇后區的司徒凱，以及現年41歲、生活在加州艾爾蒙地市(El Monte)的莊曉傑，均被控串謀收受與接受賄賂及不當酬謝，最高可判五年刑期；串謀非法挪用政府紀錄與財產、並洩露包含可識別個人資訊的機構紀錄，最高可判一年刑期；以及身分盜用串謀，最高可判15年刑期。司徒凱另被加控妨害司法，最高可判20年徒刑，及向執法人員作出不實陳述，最高可判五年徒刑。

此前，莊曉傑在大學任職期間協助多名不具資格的中國學生取得入學名額，後就電信詐欺罪認罪，在2020年9月被判處一年緩刑。

加州大學 移民 JFK

上一則

法拉盛少年遭刺傷 警方追緝5嫌

下一則

毆打華埠亞裔路人 嫌犯被訴仇恨犯罪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

台政院明擬拍板4項國安修法 軍人躺平降敵可重判10年

台政院明擬拍板4項國安修法 軍人躺平降敵可重判10年
高市早苗「台灣有事」言論掀波瀾 日本觀光局：中客11月赴日成長放緩

高市早苗「台灣有事」言論掀波瀾 日本觀光局：中客11月赴日成長放緩
疑受伊斯蘭國驅使 澳洲反猶恐攻父子檔曾赴菲受軍訓1個月

疑受伊斯蘭國驅使 澳洲反猶恐攻父子檔曾赴菲受軍訓1個月
拆東廂建宴會廳涉國安？白宮改建不喊停

拆東廂建宴會廳涉國安？白宮改建不喊停

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」