紐約州半數學生英數未達標 特許學校CEO：教育體系失靈

華人家長曾多次發聲支持特許學校。(本報檔案照)

紐約州2024至2025學年的學生成績單顯示，三至八年級學生中，僅有53%學生閱讀(ELA)達標。特許學校系統「成功學院」(Success Academy)執行長莫斯科維茲(Eva Moskowitz)批評說，這正體現紐約教育系統已經失靈。

紐約州政府的成績報告顯示，三至八年級學生中，有57%數學成績達標(proficient)，閱讀達標的學生比率為53%。「孩子們沒有問題，真正失靈的是整個體系，而這正帶來極其嚴重的後果」，莫斯科維茲針對該成績表示。

莫斯科維茲領導的成功學院目前服務約2萬2000名學生，根據最新的州考試成績，該系統在三至八年級數學科目中排名全州第一，學生達標率高達96%；在閱讀科目上，則以92%的通過率排名全州第二，僅落後斯卡斯代爾聯合學區 (Scarsdale Union Free School District)一個百分點。

身為民主黨人的莫斯科維茲指出，教育應是跨黨派議題；她也認為，現今教育系統失靈背後牽扯的問題「相當複雜」，涉及「政治人物、工會與官僚體系」。莫斯科維茲說，如按學區劃分制就可能讓孩子僅因家庭住址而被迫進入教育質量不佳的學校，特許學校便為這些家庭提供了額外選項。

莫斯科維茲指出，某一地區的房市價格往往與學區質量掛鉤，「有能力的家長會搬到富裕的郊區，以避開表現不佳的學校。但沒有資源的人做不到，這正是特許學校如此重要的原因」。

特許學校由非營利機構經營，雖獲得公共資金，但在課程設計、教師聘用和學校管理上擁有較高的自主權。候任紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)曾反對擴增特許學校，認為此舉將削弱傳統公校資源；他在過渡團隊的教育委員會名單中也未納入特許學校代表，引發部分家長批評。

「我當初不支持曼達尼，特許學校也是其中一個原因」，一名不願具名的華人家長表示，特許學校讓更多來自低收入 或資源不足社區的孩子有機會接受優質教育，「對低收入華人學生的幫助也是大家有目共睹的」。