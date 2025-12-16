我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

派發聖誕新春玩具 多機構8大道送祝福

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多家機構在布碌崙8大道為孩子派發聖誕新年禮物。(記者胡聲橋／攝影)
多家機構在布碌崙8大道為孩子派發聖誕新年禮物。(記者胡聲橋／攝影)

由紐約州眾議員鄭永佳辦公室和美國繁榮華埠總會主辦，並得到多家機構支持的第四屆聖誕節玩具及新春禮物派發活動，14日在布碌崙(布魯克林)8大道華社舉行。主辦方說，此次活動派發了超過3000份玩具和禮物，希望為民眾帶去節日的祝福。

此次活動於14日下午1時30分在8大道交65街(65th St)處舉行。以華裔為主的各族裔民眾攜兒童冒雪前往領取了禮物。雖然剛降大雪，天氣寒冷，但眾人依然興致不減。美國繁榮華埠總會說，此次活動共準備了超過3000份禮物，包括兒童玩具、公仔以及傳統的中國新春禮物。戚本潔在活動中裝扮成聖誕老人，為小朋友們派發禮物，並與家庭合影留念。

美國繁榮華埠總會表示，此次活動中派發的禮物由以下熱心人士與機構捐贈：該會行政總監田士銳夫婦、該會董事長張明騰、中美文化交流中心執行主席張子闊、海灣公園大道華商會會長李志波、華體會會長趙立衍、台山足球會等。該會對向本次活動提供支持的州議員鄭永佳、出錢出力的熱心人士以及數十位義工表示感謝。

鄭永佳高級顧問趙靖桉說，由於美國繁榮華埠總會和海灣公園大道華人商會等機構與贊助商等各界人士為此次活動提供支持，並為社區帶來這麼多的歡樂和珍貴的記憶。這些個人與機構的幫助，讓社區民眾的生活更加輕鬆美好。

張子闊說，他代表張明騰以及中美文化交流中心對促成此次活動的嘉賓與機構、特別是鄭永佳以及眾多合作機構致以節日的祝福與感謝。此次活動為家庭、特別是孩子們帶去了歡樂，並且真正展示了團結、關愛與回饋社區的精神。他祝願大家節日快樂，身體健康。

前州參議員曲怡文(Iwen Chu)以及華社代表李志波、黎德豪等人出席了14日的活動，為民眾送上節日祝福。

多家機構在布碌崙8大道為孩子派發聖誕新年禮物。(記者胡聲橋／攝影)
多家機構在布碌崙8大道為孩子派發聖誕新年禮物。(記者胡聲橋／攝影)

華埠 8大道 聖誕節

上一則

皇后區雷哥公園圖書分館動工 2028啟用

下一則

紐約生存指南／乾聖誕樹易燃 家中保存務必保持根部濕潤
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

屢隨機持刀傷人、縱火 布碌崙男子被起訴

屢隨機持刀傷人、縱火 布碌崙男子被起訴
曾在紐約華社犯案 布碌崙男子涉多宗持刀傷人案被起訴

曾在紐約華社犯案 布碌崙男子涉多宗持刀傷人案被起訴
男子紐約市流竄搶iPhone 華埠民眾接連受害

男子紐約市流竄搶iPhone 華埠民眾接連受害
堅尼路擴建人行道計畫 華埠反對聲浪高

堅尼路擴建人行道計畫 華埠反對聲浪高

熱門新聞

王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18
紐約州由華裔經營的美甲店約2000多家，占據「半壁江山」。與此同時，美甲材料與技術的快速革新，縮短了技師們的學習曲線。圖為彩繪雕花美甲。(邵Kiki提供)

指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

2025-12-11 09:27

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條