派發聖誕新春玩具 多機構8大道送祝福

多家機構在布碌崙8大道為孩子派發聖誕新年禮物。(記者胡聲橋／攝影)

由紐約州眾議員鄭永佳辦公室和美國繁榮華埠 總會主辦，並得到多家機構支持的第四屆聖誕節 玩具及新春禮物派發活動，14日在布碌崙(布魯克林)8大道 華社舉行。主辦方說，此次活動派發了超過3000份玩具和禮物，希望為民眾帶去節日的祝福。

此次活動於14日下午1時30分在8大道交65街(65th St)處舉行。以華裔為主的各族裔民眾攜兒童冒雪前往領取了禮物。雖然剛降大雪，天氣寒冷，但眾人依然興致不減。美國繁榮華埠總會說，此次活動共準備了超過3000份禮物，包括兒童玩具、公仔以及傳統的中國新春禮物。戚本潔在活動中裝扮成聖誕老人，為小朋友們派發禮物，並與家庭合影留念。

美國繁榮華埠總會表示，此次活動中派發的禮物由以下熱心人士與機構捐贈：該會行政總監田士銳夫婦、該會董事長張明騰、中美文化交流中心執行主席張子闊、海灣公園大道華商會會長李志波、華體會會長趙立衍、台山足球會等。該會對向本次活動提供支持的州議員鄭永佳、出錢出力的熱心人士以及數十位義工表示感謝。

鄭永佳高級顧問趙靖桉說，由於美國繁榮華埠總會和海灣公園大道華人商會等機構與贊助商等各界人士為此次活動提供支持，並為社區帶來這麼多的歡樂和珍貴的記憶。這些個人與機構的幫助，讓社區民眾的生活更加輕鬆美好。

張子闊說，他代表張明騰以及中美文化交流中心對促成此次活動的嘉賓與機構、特別是鄭永佳以及眾多合作機構致以節日的祝福與感謝。此次活動為家庭、特別是孩子們帶去了歡樂，並且真正展示了團結、關愛與回饋社區的精神。他祝願大家節日快樂，身體健康。