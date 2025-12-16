步行視角描繪紐約街邊日常 布碌崙藝術家翠貝卡開展

布碌崙(布魯克林)藝術家安蒙的作品描繪了她家附近的「陳源中餐外賣」(Chen Yuan)，該店位於布希維克(Bushwick)，是紐約各個社區中常見的經濟快餐選擇。(取自Sargent"s Daughters畫廊官網)

紐約客每天匆匆路過雜貨店、外賣小店與乾洗店，往往對這些生活場景熟視無睹。然而在布碌崙 (布魯克林)藝術家安蒙(Charis Ammon)在翠貝卡(Tribeca) Sargent's Daughters畫廊推出的新展「Pedestrian」中，這些日常街景竟成為主角。作品中可見多幅描繪華埠 和中餐廳、洗衣店等外觀的畫作，將紐約華人 社區的視覺納入她的敘事。

本次的新作聚焦紐約街道與隨處可見的店面，包括中餐外賣店、華埠餐廳、雜貨店、乾洗店、花店與酒吧等。其中部分大型畫作則幾乎以真實店面等比尺度呈現，由多塊畫布組成如窗景般的構圖，提醒觀者放慢腳步，重新審視身邊的世界。

展名「Pedestrian」既指步行移動，也象徵這些場所在城市生活中常被視為「無人在意的角落」。然而在安蒙眼中，人行道是「偉大的平等場域」，無論背景差異，每個人都必須在其上行走。「對我而言，這些『平凡』的題材具有反思的力量。它們呈現的是一個平等條件下的現實。在人類歷史長河中，我們創造了階層以及財產制度去相互區分，但我們仍然都是需要從A點走到B點的實體」。

其中一幅作品名為「周日早晨的華埠」(Sunday Morning in Chinatown)，記錄了一間典型的中餐外賣店的各式菜單圖片。另一幅作品則直接描繪了她家附近的「陳源中餐外賣」(Chen Yuan)，該店位於布希維克(Bushwick)，是紐約各個社區中常見的經濟快餐選擇。店鋪有著經典的美式中餐裝潢：黃色招牌與紅色字體、貼在玻璃外牆上的促銷菜單、以及紅綠相間的寫著「Chinese Food」的霓虹燈。