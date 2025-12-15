我的頻道

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

CMP中文學校 兒童繪畫比賽頒獎

記者曹馨元／紐約報導
12歲的莊怡歡第四次參賽，憑藉一副「旅途見聞」獲得優勝獎。(記者曹馨元／攝影)
華埠人力中心(CMP)中文學校主辦的第13屆兒童中秋繪畫比賽，14日於中華公所舉辦頒獎典禮，並為入圍選手發放作品畫冊以留下紀念。今年共收到401幅來自紐約市五區、紐約州各地、其它州及港澳台地區的作品，最終有90幅作品獲得名次。

作為中文學校的對外徵稿活動，本次比賽為線上形式，並設主題「中秋節的家庭記憶」、「旅途見聞」及「家庭生活片段」；比賽旨在鼓勵孩童透過畫筆講述自身故事，了解中秋節所代表的傳統文化，展現跨文化背景下成長的視角。

中文學校校長石蔚靜表示，中秋繪畫比賽能夠自2013年堅持舉辦至今十分不容易，而她也見到許多孩子連續多年參加；「比賽沒有限制和門檻，每幅作品中體現出的孩子們的想像力和創造力都非常棒」。

12歲的莊怡歡已是第四次參賽，並憑藉一副「旅途見聞」獲得優勝獎；在畫中，莊怡歡描繪了一次回到家鄉泉州的探親之旅，西街、鐘樓等標誌性名勝透過其雅緻的筆觸躍然紙上。莊怡歡表示，自己在第一次參賽時獲得二等獎，也是她參賽至今獲得的最佳名次；不過，她表示並不在意名次，明年也會繼續參加，「我平時就喜歡畫畫，也都是為了樂趣而畫」。

致力於華人社區教育的中文學校創始人楊甘保表示，他非常欣喜能見證未來藝術家們創作的光芒；「繪畫不僅是色彩和線條，更是情感和思考的展現」，他也藉此鼓勵孩子們能夠透過繪畫這種表達方式，更多體現生活中的善與美。

盡管頒獎典禮當天迎來大雪，但仍有數十個家庭出席，孩子們均興奮地與自己的作品合影。紐約中美聯誼會主席于金山、華埠共同發展機構執行總監陳作舟、市議員馬泰(Chris Marte)等均應邀出席並致詞。

由華埠人力中心(CMP)中文學校主辦的第13屆兒童中秋繪畫比賽，14日於中華公所舉辦頒獎典禮，並為入圍選手發放作品畫冊以留下紀念。(記者曹馨元／攝影)

