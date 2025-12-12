華裔男女大西洋城離奇身亡 檢方排除無外人行凶

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
紐約市的兩名華裔居民11月23日下午被發現陳屍新州大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內。警方表示，未發現外部人士進入房間行凶後離開的跡象。(取自博加塔官網)
紐約市的兩名華裔居民11月23日下午被發現陳屍新州大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內。警方表示，未發現外部人士進入房間行凶後離開的跡象。(取自博加塔官網)

本報日前曾報導，兩名紐約華裔於11月23日在新澤西州大西洋城博加達(Borgata)酒店房間內離奇身亡的案件。大西洋郡檢察官辦公室近日回覆本報查詢表示，案件仍在調查中，確切死因尚待法醫裁定，但警方已排除外人涉案。

死者分別為68歲布碌崙(布魯克林)男子梁偉國(Wei Guo Liang，音譯)及36歲史泰登島女子鄭寶怡(Baoyi “Bowie” Zheng，音譯)。經證實，梁男在法拉盛經營一家炸雞店，也從事裝修工作，在當地社區廣為人知。消息傳出後，不少熟識者表示難以置信。

一名與梁男相識多年的友人向本報表示，雖然彼此平時來往不多，但得知梁男突然身亡仍感到震驚。「想不到他會這樣，我其實也不太相信。」該友人說。他透露，知道梁男偶爾會前往賭場，但對其私生活並不熟悉。「他是做裝修的，也開炸雞店，平常看起來很正常」。

據檢方先前資訊，飯店員工於11月23日傍晚近5時發現兩人遺體。初步驗屍顯示，鄭女死因為頸部骨折，梁男則死於自我造成的刺傷；但大西洋郡檢察官辦公室強調，法醫尚未作出正式死因認定，一切仍須等待最終鑑定結果。檢方並表示，案件仍在調查中，但已排除第三方涉案，即警方未發現外部人士進入房間行凶後離開的跡象。

大西洋郡檢方呼籲民眾若掌握資訊，可致電重大犯罪組(609)909-7666 或至 ACPO.org/tips 匿名提供線索。

