我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

華裔企業家余宋雅捐90萬 MoMA PS1明年起免費開放3年

記者許君達╱紐約報導
位於皇后區的紐約當代藝術博物館分館MoMA PS1將從明年1月1日起全面免費開放，持續三年。圖為捐捐款者余宋雅(左)與PS1館長巴特勒(右)在館外合影。(MoMA PS1提供)
位於皇后區的紐約當代藝術博物館分館MoMA PS1將從明年1月1日起全面免費開放，持續三年。圖為捐捐款者余宋雅(左)與PS1館長巴特勒(右)在館外合影。(MoMA PS1提供)

位於皇后區長島市的紐約當代藝術博物館分館MoMA PS1近期宣布，將從明年1月1日起全面免費開放，免費政策將持續三年。根據館方介紹，三年免費政策得益於來自加州的華裔藝術兼企業家余宋雅(Sonya Yu，音譯)的90萬元捐贈。

出生於中國北京的余宋雅身兼企業家、藝術收藏家、攝影師和品牌創意顧問等多重身分，她創辦了位於舊金山的藝術創意孵化企業「419工作室」(Four One Nine)，並躋身ArtNews的「200大頂級收藏家」之列，還擔任舊金山當代藝術博物館(SFMOMA)和洛杉磯哈默博物館(Hammer Museum)的董事會成員。余宋雅表示，她秉持著「建立真實的創意社群是推動社會變革的強大力量」的信念，希望在皇后區這個藝術資源並不充足的社區鼓勵更多居民與身邊的博物館建立起聯繫。

MoMA PS1是紐約當代藝術博物館(MoMA)的附屬機構，二者共享資源但各自獨立運營。與位於曼哈頓、收藏了大量經典永久館藏的主館不同，PS1的展覽內容呈現更多季節性和多元性，注重培養前衛、先鋒的青年藝術家，展覽形式不僅限於靜態的畫作或裝置藝術，而是包含新媒體、表演以及其他多種實驗性的呈現方式。

目前，MoMA主館和PS1票務政策各自獨立，PS1對紐約州居民和MoMA會員免費，其他遊客的普通票價為每人10元，而從明年起，所有訪客無論來自何方，均可免費入場。主館的普通門票則為30元，紐約居民並不享受優惠待遇。據PS1館長巴特勒(Connie Butler)介紹，該館今年的訪客數量預計能達到15萬人，已回到疫情前的水平，而隨著明年免費政策落地，年度訪客總數可能達到18萬人。

2026年是PS1建館50周年，除免費政策外，該館還將推出包括特展「大紐約」(Greater New York)在內的多項特別展覽。

皇后區 舊金山 長島市

上一則

小頸新世界超市聖誕元旦雙節狂歡 酬賓活動暖心登場

下一則

紐約樂清同鄉會成立6周年 新團隊就任
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處
紐約進入流感季 周增80%… 無保險 哪裡打免費疫苗？

紐約進入流感季 周增80%… 無保險 哪裡打免費疫苗？
紐約生存手冊／擅自砍公有樹 最高罰萬元 還可能負刑責

紐約生存手冊／擅自砍公有樹 最高罰萬元 還可能負刑責
台灣護士參訪紐約公立醫院 交流特殊病原體照護

台灣護士參訪紐約公立醫院 交流特殊病原體照護

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
34歲台灣網紅鍾佩雲的吃霸王案件，揭示了紐約餐廳正被所謂的「網紅」顧客要求免費餐點的現象。(取自Instagram)

「霸王餐女王」欠租遭驅逐 紐約業者控「微網紅」詐騙

2025-12-03 14:04
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺