華裔企業家余宋雅捐90萬 MoMA PS1明年起免費開放3年

位於皇后區的紐約當代藝術博物館分館MoMA PS1將從明年1月1日起全面免費開放，持續三年。圖為捐捐款者余宋雅(左)與PS1館長巴特勒(右)在館外合影。(MoMA PS1提供)

位於皇后區長島市 的紐約當代藝術博物館分館MoMA PS1近期宣布，將從明年1月1日起全面免費開放，免費政策將持續三年。根據館方介紹，三年免費政策得益於來自加州的華裔藝術兼企業家余宋雅(Sonya Yu，音譯)的90萬元捐贈。

出生於中國北京的余宋雅身兼企業家、藝術收藏家、攝影師和品牌創意顧問等多重身分，她創辦了位於舊金山 的藝術創意孵化企業「419工作室」(Four One Nine)，並躋身ArtNews的「200大頂級收藏家」之列，還擔任舊金山當代藝術博物館(SFMOMA)和洛杉磯哈默博物館(Hammer Museum)的董事會成員。余宋雅表示，她秉持著「建立真實的創意社群是推動社會變革的強大力量」的信念，希望在皇后區這個藝術資源並不充足的社區鼓勵更多居民與身邊的博物館建立起聯繫。

MoMA PS1是紐約當代藝術博物館(MoMA)的附屬機構，二者共享資源但各自獨立運營。與位於曼哈頓、收藏了大量經典永久館藏的主館不同，PS1的展覽內容呈現更多季節性和多元性，注重培養前衛、先鋒的青年藝術家，展覽形式不僅限於靜態的畫作或裝置藝術，而是包含新媒體、表演以及其他多種實驗性的呈現方式。

目前，MoMA主館和PS1票務政策各自獨立，PS1對紐約州居民和MoMA會員免費，其他遊客的普通票價為每人10元，而從明年起，所有訪客無論來自何方，均可免費入場。主館的普通門票則為30元，紐約居民並不享受優惠待遇。據PS1館長巴特勒(Connie Butler)介紹，該館今年的訪客數量預計能達到15萬人，已回到疫情前的水平，而隨著明年免費政策落地，年度訪客總數可能達到18萬人。

2026年是PS1建館50周年，除免費政策外，該館還將推出包括特展「大紐約」(Greater New York)在內的多項特別展覽。