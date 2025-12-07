我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

卡車與汽車組玩具鉛含量超標 州府籲召回

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州府促聯邦政府調查並召回「卡車與汽車組」玩具，警告民眾留意鉛含量健康危害。(紐約州務院提供)
州府促聯邦政府調查並召回「卡車與汽車組」玩具，警告民眾留意鉛含量健康危害。(紐約州務院提供)

紐約州務院轄下消費者保護處(Division of Consumer Protection)近日呼籲聯邦政府調查並檢測一款名為「Truck & Car Set: 2 Vehicles with Trailer」的兒童玩具，並對該產品啟動全國性召回；州府研究與測試發現，該玩具紅色與灰色塗層的含鉛量不一致，其中部分樣本的鉛含量高達聯邦「消費品安全改進法案」(CPSIA)允許水平的11倍，州務院並提醒民眾在假日採購季特別注意該玩具所帶來的健康風險。

州衛生廳長、醫師麥克唐納(Dr. James McDonald)表示，「隨著假日將至，家長理應放心購買安全、無毒的玩具。含鉛且可被兒童接觸的玩具，是幼童鉛暴露的重要來源之一，尤其是容易將玩具放入口中的年幼孩童。任何違反健康與安全標準的產品都應立即下架並啟動召回。」

消費者保護處負責產品研究、檢測及執行「紐約州兒童產品安全與召回有效法」。此次測試發現，部分「Truck & Car Set」玩具的含鉛量超過聯邦限制。初步及後續檢測顯示，該玩具塗層的鉛含量差異過大，其中卡車與汽車尾燈上的紅色塗層檢出總鉛含量高達1000ppm，車頭灰色塗層則達240ppm，分別為聯邦90ppm標準的11倍與2.4倍，違反CPSIA相關規定。

據介紹，該玩具由「Old East Main Co.」公司發行，在紐約州多間「Dollar General」商店銷售。消費者保護處已通知聯邦消費品安全委員會(CPSC)要求對此商品啟動全國召回，目前聯邦正在調查中。保護處也要求「Dollar General」將玩具自店內下架，該公司已在紐約州暫停販售，並等待進一步測試。

州府表示，民眾可直接將該玩具丟棄，或暫時存放於安全處所等待後續召回指示(可能包含退款安排)；未開封商品的消費者可依店家政策向「Dollar General」要求退款或店內購物抵用額。

當局提醒，許多兒童產品的危害往往在事故發生後才被發現，因此在購買前多加留意，可大幅降低風險；務必挑選與孩子年齡相符的玩具，並仔細閱讀商品標籤與所有安全警示；並應定期檢查玩具是否有破損、鬆動或零件脫落情況，若有損壞應立即修理或丟棄。

州府促聯邦政府調查並召回「卡車與汽車組」玩具，警告民眾留意鉛含量健康危害。(紐約...
州府促聯邦政府調查並召回「卡車與汽車組」玩具，警告民眾留意鉛含量健康危害。(紐約州務院提供)

紐約州 聯邦政府

上一則

悅滿樓喜慶9週年 全場九折大酬賓

下一則

市府砸3000萬 改善史島公園等設施
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

3項聯邦稅務優惠 年底到期不再適用

3項聯邦稅務優惠 年底到期不再適用
川普取締「不諳英語」卡車司機 駕訓學校也遭殃

川普取締「不諳英語」卡車司機 駕訓學校也遭殃
可口可樂聖誕卡車 12/3起巡遊洛杉磯8地點

可口可樂聖誕卡車 12/3起巡遊洛杉磯8地點
暖氣補助12月首周重開放 最高996元

暖氣補助12月首周重開放 最高996元

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場