卡車與汽車組玩具鉛含量超標 州府籲召回

州府促聯邦政府調查並召回「卡車與汽車組」玩具，警告民眾留意鉛含量健康危害。(紐約州務院提供)

紐約州 務院轄下消費者保護處(Division of Consumer Protection)近日呼籲聯邦政府 調查並檢測一款名為「Truck & Car Set: 2 Vehicles with Trailer」的兒童玩具，並對該產品啟動全國性召回；州府研究與測試發現，該玩具紅色與灰色塗層的含鉛量不一致，其中部分樣本的鉛含量高達聯邦「消費品安全改進法案」(CPSIA)允許水平的11倍，州務院並提醒民眾在假日採購季特別注意該玩具所帶來的健康風險。

州衛生廳長、醫師麥克唐納(Dr. James McDonald)表示，「隨著假日將至，家長理應放心購買安全、無毒的玩具。含鉛且可被兒童接觸的玩具，是幼童鉛暴露的重要來源之一，尤其是容易將玩具放入口中的年幼孩童。任何違反健康與安全標準的產品都應立即下架並啟動召回。」

消費者保護處負責產品研究、檢測及執行「紐約州兒童產品安全與召回有效法」。此次測試發現，部分「Truck & Car Set」玩具的含鉛量超過聯邦限制。初步及後續檢測顯示，該玩具塗層的鉛含量差異過大，其中卡車與汽車尾燈上的紅色塗層檢出總鉛含量高達1000ppm，車頭灰色塗層則達240ppm，分別為聯邦90ppm標準的11倍與2.4倍，違反CPSIA相關規定。

據介紹，該玩具由「Old East Main Co.」公司發行，在紐約州多間「Dollar General」商店銷售。消費者保護處已通知聯邦消費品安全委員會(CPSC)要求對此商品啟動全國召回，目前聯邦正在調查中。保護處也要求「Dollar General」將玩具自店內下架，該公司已在紐約州暫停販售，並等待進一步測試。

州府表示，民眾可直接將該玩具丟棄，或暫時存放於安全處所等待後續召回指示(可能包含退款安排)；未開封商品的消費者可依店家政策向「Dollar General」要求退款或店內購物抵用額。