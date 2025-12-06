味全繪畫賽「包裝新樣貌」 邀青少年參加

2025味全繪畫比賽「包裝新樣貌」活動海報。(主辦單位提供)

為了鼓勵青少年的創意與藝術表達，世界日報 及美國味全公司聯合舉辦的「2025 美國味全繪畫比賽」啟動。此次比賽主題為「包裝新樣貌」，旨在引領年輕一代發揮創造力，探索食品包裝的設計可能性，為日常生活帶來更多的新鮮感。誠邀全美18歲及以下的年輕藝術家們參與，展示他們對於食品包裝設計的獨特見解，和對美術創作的熱愛。

參賽者可從八個主題中選擇其一，包括「豬肉煎餃 」、「上海式豬蝦春捲」、「港式叉燒包」等，或者選擇任意味全產品，充分發揮創造力與想像力。每件作品需要在包裝設計上標註產品名稱，合乎現有包裝名稱即可，在商業包裝的創作過程中培養專業意識。

比賽作品的規格為11吋 x 14吋豎版，僅限彩色作品，允許使用各種傳統媒介，如鋼筆、鉛筆、油彩及水彩等，鼓勵參賽者親自感受創作的樂趣，但不接受數位創作或照片形式的參賽作品。

此外，獲勝者將獲得豐厚的獎金，第一名可獲得350元，此外還設有第二、第三及第四名獎勵，並頒發獎牌及證書。同時，每組的優秀作品也可獲得佳作獎60元及專屬獎狀。

參賽者需在2025年11月17日至2026年1月5日之間提交作品，作品可透過數位方式上傳或郵寄至指定地址。為了便於管理，所有作品需附上參賽者的基本信息。

作品上傳方式為掃描圖片二維碼，或通過鏈接打開：https://www.surveycake.com/s/zpe2Y

本次比賽旨在激發年輕人的創意潛能，提升他們對美學設計的理解和熱愛。主辦方表示，希望通過這個平台，讓更多青少年能夠自由地表達自己，並在藝術的道路上不斷前行。

如需詳細信息，請參考宣傳圖信息，或聯繫世界日報活動組，電話：(718)746-8889 ext. 213。