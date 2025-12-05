我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

皇后區社區籲市府 兌現增設警局承諾

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日皇后區第七社區委員會向市長辦公室投書，希望增設新警察分局，分擔109分局的警力負擔，兌現當初對社區的承諾。圖為109分局外觀。(本報檔案照)
近日皇后區第七社區委員會向市長辦公室投書，希望增設新警察分局，分擔109分局的警力負擔，兌現當初對社區的承諾。圖為109分局外觀。(本報檔案照)

皇后區第七社區委員會(Community Board 7，簡稱CB7)近日通過一封公開信，呼籲紐約市府在市長亞當斯(Eric Adams)任期結束前，兌現當初對社區做出的承諾—規畫並推動在北皇后區增設一座新警局。

委員會指出，隨著法拉盛、白石(Whitestone)和大學點(College Point)多年來的人口成長與開發加速，現有市警109分局的警力負擔已明顯過重，不足以因應區內的治安與服務需求。

CB7主席阿培利安(Chuck Apelian)表示，市府在2022年多項大型開發案審批時，曾對社區承諾會「研議在北皇后區增設新警局」。當時社區基於這項承諾，同意推動法拉盛一帶的大規模重建計畫。然而兩年過去，市府僅在學院點設置一處臨時性的「衛星警局」，在新分局的規畫上卻毫無具體進展。

阿培利安指出，109分局目前負責的區域涵蓋法拉盛、白石、大學點、貝賽(Bayside)部分地區與北皇后區大片社區，轄區龐大，從一端到另一端開車往往需要近一小時，已嚴重影響警察反應時間。他說：「我們的居民超過40萬人，但只有一個分局負責，顯然不符合需求。我們不是要臨時的補強，而是需要一個完整的新分局。」

近年大型開發案陸續落地，加上擬議中的兩座賭場計畫可能進一步推動周邊人口流動與深夜活動，治安與民生壓力都將增加。多個居民團體與公民組織已多年呼籲市府正視北皇后區長期存在的警力不足問題。

住在白石的陳先生表示，每當天黑之後，住家旁邊的道路總是徹夜飆車聲不斷，他表示如果警力能夠負擔，或許這一問題不會這麼嚴重並且持續不斷發生。

公開信中明確要求市府提出三項具體行動：其一，確認新警局的資金來源；其二，選定並公開新警局的可能場址；其三，建立清晰透明的時間表。 CB7也重申，曾經被外界討論過的前法拉盛機場相關開發地塊，是社區普遍認為具可行性的選址之一，希望市府將其納入評估。

目前市長辦公室尚未對CB7的公開信做出回應。隨著市府即將交接，阿培利安表示，社區希望在新政府上任前看到具體承諾。

皇后區 法拉盛 大學點

上一則

「社區優先購買權」 華埠土地信託會支持

下一則

周末恐積7吋雪 應對計畫出爐
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛華裔理髮店員工遭ICE拘押獲釋返家 仍需按時報到

法拉盛華裔理髮店員工遭ICE拘押獲釋返家 仍需按時報到
紐約市警109分局尋人：37歲男鄭存新失蹤 最後現身法拉盛

紐約市警109分局尋人：37歲男鄭存新失蹤 最後現身法拉盛
法拉盛華男審判期間潛逃 涉搶劫綁人終被捕 判20年監禁

法拉盛華男審判期間潛逃 涉搶劫綁人終被捕 判20年監禁
華商會農曆新年遊行 明年2月21日法拉盛登場 開放報名

華商會農曆新年遊行 明年2月21日法拉盛登場 開放報名

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...