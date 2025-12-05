皇后區社區籲市府 兌現增設警局承諾

近日皇后區第七社區委員會向市長辦公室投書，希望增設新警察分局，分擔109分局的警力負擔，兌現當初對社區的承諾。圖為109分局外觀。(本報檔案照)

皇后區 第七社區委員會(Community Board 7，簡稱CB7)近日通過一封公開信，呼籲紐約市府在市長亞當斯(Eric Adams)任期結束前，兌現當初對社區做出的承諾—規畫並推動在北皇后區增設一座新警局。

委員會指出，隨著法拉盛 、白石(Whitestone)和大學點 (College Point)多年來的人口成長與開發加速，現有市警109分局的警力負擔已明顯過重，不足以因應區內的治安與服務需求。

CB7主席阿培利安(Chuck Apelian)表示，市府在2022年多項大型開發案審批時，曾對社區承諾會「研議在北皇后區增設新警局」。當時社區基於這項承諾，同意推動法拉盛一帶的大規模重建計畫。然而兩年過去，市府僅在學院點設置一處臨時性的「衛星警局」，在新分局的規畫上卻毫無具體進展。

阿培利安指出，109分局目前負責的區域涵蓋法拉盛、白石、大學點、貝賽(Bayside)部分地區與北皇后區大片社區，轄區龐大，從一端到另一端開車往往需要近一小時，已嚴重影響警察反應時間。他說：「我們的居民超過40萬人，但只有一個分局負責，顯然不符合需求。我們不是要臨時的補強，而是需要一個完整的新分局。」

近年大型開發案陸續落地，加上擬議中的兩座賭場計畫可能進一步推動周邊人口流動與深夜活動，治安與民生壓力都將增加。多個居民團體與公民組織已多年呼籲市府正視北皇后區長期存在的警力不足問題。

住在白石的陳先生表示，每當天黑之後，住家旁邊的道路總是徹夜飆車聲不斷，他表示如果警力能夠負擔，或許這一問題不會這麼嚴重並且持續不斷發生。

公開信中明確要求市府提出三項具體行動：其一，確認新警局的資金來源；其二，選定並公開新警局的可能場址；其三，建立清晰透明的時間表。 CB7也重申，曾經被外界討論過的前法拉盛機場相關開發地塊，是社區普遍認為具可行性的選址之一，希望市府將其納入評估。

目前市長辦公室尚未對CB7的公開信做出回應。隨著市府即將交接，阿培利安表示，社區希望在新政府上任前看到具體承諾。