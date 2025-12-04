華興多元文化中心 聖誕歌舞慈善活動為香港大火籌款

華興多元文化中心與城市公益聯合會6日(周六)將在曼哈頓華埠孫逸仙初中(100 Hester St)舉辦聖誕歌舞慈善活動，透過義演、獻愛心與物資派送，為香港大埔宏福苑火災遇難者及殉職消防員家屬發起社區籌款。(記者范航瑜／攝影)

活動將分為兩部分進行。上午11時30分至下午1時30分舉行聖誕歌舞慈善表演，多名兒童與演藝人士參與演出。早到的民眾將獲得入場票券，11時開始發放。演出結束後，每位觀眾均可領取一袋食品。下午2至4時在同一地點派發聖誕禮物，活動全程於室內舉行，不受天氣影響。

在2日的記者會上，華興多元文化中心負責人梁華釗還介紹了後續的活動安排。13日(周六)冬至將在布碌崙(布魯克林)310小學舉辦兒童畫畫比賽。明年起，中心將於每月第二個周二提供免費英文班、糧食券申請協助與老人屋申請服務；1月還會有中醫講座與醫療諮詢服務，農曆新年前將舉辦送春活動，向民眾派發福字與吉祥飾紙。梁華釗鼓勵社區居民透過微信 與社群平台關注最新資訊。

城市公益聯合會(Urban United Association)會長文敏指出，此次香港火災引起海外華人 關注，紐約演藝界多位藝術家自發參與義演，提供超過30組節目支持。她強調，所募得的每一分善款均會全額捐出，善款將透過中國駐紐約總領館統籌，交由香港慈善機構轉贈遇難者及殉職消防員家屬，並由香港相關團體協助執行，確保善款妥善送達。

主辦方亦提供線上捐款方式，方便無法出席者參與善舉。捐款可開立支票支付給Urban United Association，或以Zelle匯款至：Wai Man-Chan，(917)807-3437。文敏表示，機構亦歡迎民眾捐禮物或玩具，「有錢出錢、有力出力，這也是我們華人社區的凝聚力。」

本次活動由多名社區領袖與機構支持，包括州眾議員鄭永佳、必達白安律師事務所羅亦純、謝美美、周國東，以及LiveOnNY、NYC Poison Control Center 等贊助單位。