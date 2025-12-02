12月13日世報健保論壇 頂級資源大集合

我的頻道

紐約訊
活動二維碼。
面對不斷變革的美國健保市場與即將來臨的2026年政策變動，第一手的資訊對個人規畫及布局至關重要。由世界日報(World Journal)主辦的「2026健保論壇」，將於13日(周六)在皇后區法拉盛喜來登酒店登場。本次論壇不僅是一場社區服務活動，更是透過世界日報的深遠影響力，成功匯聚紐約州健保局(NY State of Health)和聯合健康保險(UnitedHealthcare)等頂級資源，共同為華人市場提供一次高品質的專業交流平台。

本次活動將聚焦紐約市民應了解的最及時、最重要的資訊。紐約州健康市場(NY State of Health)分析師陳敏敏(Min Min Chen)將介紹紐約州健康市場的開放註冊和醫療保險選項。紐約州健康市場是紐約市民的官方醫療保險計畫市場，活動將向公眾提供2026年最新的資訊和資源。

聯合健康保險亞裔市場部經理陳紹南(Sunny Chan)則將從宏觀角度，分析2026年紅藍卡(Medicare)政策的戰略性調整，幫助從業者提前預見並布局對保險產品設計和客戶群體消費決策可能產生的影響。此外，社會計畫銷售經理趙黛絲(Daisy Chiu)將闡述白卡與基本計畫(Essential Plan)的最新覆蓋群體和門檻，這對於直接服務社區的醫療及服務機構來說，是評估客戶基礎和調整服務模式的關鍵指標。

華人策劃協會(CPC)及福壽老人中心代表專員李凱瑟琳(Catherine Lee)，將介紹紐約市公共福利與住房相關資源，包括 SNAP、HEAP、NYCHA 及 SCRIE，協助民眾全面掌握可申請的生活支持服務。活動最後由紐約長老會皇后醫院註冊臨床營養師壽嘉璐帶來健康飲食指南，為民眾提供實用且易落實的營養建議。

活動現場不僅有四場精采演講，還有攤位展示，包括紐約州健保市場、聯合健康保險、必達白安事務所、紐約人壽、余仁生、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、阿茲海默症關愛服務、法拉盛快捷急診中心等，提供免費健康篩檢和諮詢服務，主辦單位希望透過提供健保資訊，並讓參與者進行基本健康檢查，幫助大家更了解自己的健康狀況。此外，活動結束前還設有抽獎環節，現場的參加民眾都有機會贏取精美禮品，獎品包含筋膜槍、身體組成分析儀、電動牙刷及精油擴香儀。

世界日報健保論壇將於12月13日(周六)上午11時30分至下午3時30分，在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳舉行。地址：135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354。座位有限，宜盡早報名，報名專線：(718)-746-8889分機213，或掃二維碼報名。

圖為2024年健保論壇活動現場。(本報檔案照)
醫療保險 健保 紐約州

