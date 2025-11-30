垃圾「桶裝化」回收物未納管 恐削弱改革成效

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
一份報告指出，亞當斯市府推行的垃圾桶政策遭到質疑，因未規定納管回收物而成效有限。(記者劉梓祁╱攝影)

一份最新發布的報告指出，紐約市衛生局在推動城市垃圾「桶裝化」的政策上力度不足，因市府在市長亞當斯(Eric Adams)任內推行的計畫，並未涵蓋目前仍可被堆放在路邊的紙類、塑膠及玻璃等可回收物，導致人行道上依然堆滿回收袋。

該報告由北美建築中心(Center for Building in North America)及零廢棄設計中心(Center for Zero Waste Design)於28日共同發布，肯定市府要求全市商家及小型住宅必須將垃圾放入具封閉性垃圾桶的努力，但也直言市區人行道仍因各類回收物堆積而雜亂，需要改進。

兩個組織由此呼籲市府，未來應將回收物及堆肥同樣納入新推出的垃圾箱系統中，讓大型住宅的垃圾、公廢及回收物都能集中收納。零廢棄設計中心執行董事米夫林(Clare Miflin)指出，市府過度聚焦於清除垃圾袋，卻忽略了大量回收物的處理問題，「既然市府要做一件如此龐大且昂貴的工程，那就應該想得更全面。」

她接著提出願景，希望未來城市大部分垃圾、回收物與可堆肥廚餘，都能使用同一套位於路旁停車位的垃圾箱系統，「不應只有垃圾，而是所有回收與堆肥都要並排集中收納。」

依照市府規畫，未來七年內，全市所有30戶以上的住宅建築前方都將設置街道版垃圾箱；10到30戶的建築物可自行申請安裝或繼續使用滾輪垃圾桶；10戶以下的房東則已被要求必須使用小型密閉垃圾桶。

市衛生局發言人古德曼(Joshua Goodman)回應稱，市府必須在窄街空間限制及清除路邊垃圾袋的目標間取得平衡，並強調回收物每周僅收一次，不像垃圾袋容易吸引老鼠，因此處理優先順序不同。他說，「長期以來，有些人認為紐約市的垃圾桶裝化非常容易，也有人認為根本不可能。這兩種說法都錯了。它是可行的，但也確實困難且需要取捨。」

零廢棄設計中心長期以來一直批評市府的垃圾「桶裝化」計畫不夠完善，隨著候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)即將上任，該組織可能找到政策推動的切入點。米夫林目前已加入曼達尼的400人過渡團隊，而曼達尼也曾公開表態支持將全市回收物納入桶裝系統。

