曼達尼要求市府179員工辭職 挨批「重大錯誤」

距離上任還有一個月，曼达尼(Zohran Mamdani)已經開始在市府開展大幅度的人事布局。其過渡團隊近日要求亞當斯 (Eric Adams)政府中179名市府員工，在明年1月1日就職前遞交辭呈，包括多位副市長辦公室的員工。

曼达尼發言人表示，市長交接期間要求相關人員離任屬標準程序，新任市長需組建自己的市府班底，在關鍵職位安排能有效執行施政議程的新團隊。目前，已有超過7萬人向曼达尼團隊投遞履歷。

副市長李維(Fabien Levy)批評這項要求是「曼达尼政府的第一個重大政府錯誤」，指179名員工中有60%為非洲裔、58%為女性，且多為經驗豐富的專業人士。據悉，部分員工甚至可追溯至彭博(Mike Bloomberg)與白思豪 (Bill de Blasio)任期。

長年在市府服務的魏斯布羅德(Carl Weisbrod)則表示，新市長要求副市長及相關辦公室員工總辭是市府的一貫作法。

另一方面，對於市警總局，曼达尼政府則似乎更傾向求穩，以換取中間派的支持。曼達尼 日前已宣布留任現任警察局長蒂施(Jessica Tisch)。蒂施在致警員信中強調，盡管與市長在市安全策略方面可能看法不同，但會始終支持同僚，並「深信這份工作的崇高。」

消防局(FDNY)方面，局長塔克(Robert S. Tucker)在選後翌日請辭，坦言與曼达尼在「一些根本議題上存在理念落差。」塔克去年8月由亞當斯任命，將於12月19日正式卸任。

曼达尼設下400萬元的過渡經費募款目標，涵蓋未能獲得市府配比的支出。上周他在社群媒體呼籲支持者捐款，目前已募得超過200萬元。個別捐款人數一周內翻倍至超過2萬5620人，平均每筆75元。