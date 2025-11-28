我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

曼達尼要求市府179員工辭職 挨批「重大錯誤」

記者范航瑜╱紐約報導
距離上任還有一個月，曼达尼(Zohran Mamdani)已經開始在市府開展大幅度的人事布局。(取自曼達尼官方X平台帳號)
距離上任還有一個月，曼达尼(Zohran Mamdani)已經開始在市府開展大幅度的人事布局。(取自曼達尼官方X平台帳號)

距離上任還有一個月，曼达尼(Zohran Mamdani)已經開始在市府開展大幅度的人事布局。其過渡團隊近日要求亞當斯(Eric Adams)政府中179名市府員工，在明年1月1日就職前遞交辭呈，包括多位副市長辦公室的員工。

曼达尼發言人表示，市長交接期間要求相關人員離任屬標準程序，新任市長需組建自己的市府班底，在關鍵職位安排能有效執行施政議程的新團隊。目前，已有超過7萬人向曼达尼團隊投遞履歷。

副市長李維(Fabien Levy)批評這項要求是「曼达尼政府的第一個重大政府錯誤」，指179名員工中有60%為非洲裔、58%為女性，且多為經驗豐富的專業人士。據悉，部分員工甚至可追溯至彭博(Mike Bloomberg)與白思豪(Bill de Blasio)任期。

長年在市府服務的魏斯布羅德(Carl Weisbrod)則表示，新市長要求副市長及相關辦公室員工總辭是市府的一貫作法。

另一方面，對於市警總局，曼达尼政府則似乎更傾向求穩，以換取中間派的支持。曼達尼日前已宣布留任現任警察局長蒂施(Jessica Tisch)。蒂施在致警員信中強調，盡管與市長在市安全策略方面可能看法不同，但會始終支持同僚，並「深信這份工作的崇高。」

消防局(FDNY)方面，局長塔克(Robert S. Tucker)在選後翌日請辭，坦言與曼达尼在「一些根本議題上存在理念落差。」塔克去年8月由亞當斯任命，將於12月19日正式卸任。

曼达尼設下400萬元的過渡經費募款目標，涵蓋未能獲得市府配比的支出。上周他在社群媒體呼籲支持者捐款，目前已募得超過200萬元。個別捐款人數一周內翻倍至超過2萬5620人，平均每筆75元。

亞當斯 曼達尼 白思豪

上一則

中間派市議員梅寧預計出任下屆議長 曼達尼願合作

下一則

6成紐約人節日有經濟壓力 2成依靠分期付款負擔消費帳單
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

梅西感恩節大遊行今登場 警力升級 沿線大規模交管

梅西感恩節大遊行今登場 警力升級 沿線大規模交管
提升街景美觀 紐約市府公布6款新鷹架

提升街景美觀 紐約市府公布6款新鷹架
公校體系「市長控制權」 明年有望改革

公校體系「市長控制權」 明年有望改革
紐約女足全國奪冠凱旋慶典 獲頒城市之鑰 亞當斯登台被噓

紐約女足全國奪冠凱旋慶典 獲頒城市之鑰 亞當斯登台被噓

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險