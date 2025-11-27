新桂冠詩人施家彰 皇后區免費朗讀會將與漢兒對談

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
施家彰將在12月8日於皇后學院舉辦一場免費的公開朗讀會。(取自國會圖書館)
施家彰將在12月8日於皇后學院舉辦一場免費的公開朗讀會。(取自國會圖書館)

最新獲得美國桂冠詩人(U.S. Poet Laureate)稱號的華裔詩人施家彰(Arthur Sze)，將於12月8日(周一)於皇后學院(Queens College)舉辦一場免費的公開朗讀會。屆時，他還將與紐約州的桂冠詩人漢兒(Kimiko Hahn)對談。這也是兩位分別擁有國家級與州級桂冠頭銜的詩人，首次在紐約市立大學體系內共同現身。

在今年9月15日，施家彰獲國會圖書館(Library of Congress)宣布，榮任第25任美國桂冠詩人(U.S. Poet Laureate)，任期一年。此次在皇后學院的公開朗讀會「文字橋接世界：關於詩與翻譯」(Words Bridging Worlds: On Poetry and Translation)，則為該任期揭開序幕。除朗誦及對談外，在對談結束後還將舉行酒會與簽書會。

施家彰1950年生於紐約曼哈頓，父母為華人移民，他在皇后區與長島成長，但之後的絕大多數時間都住在新墨西哥州聖塔菲(Santa Fe)。

施家彰的父親是麻省理工學院(MIT)化學工程博士，之後他自己在MIT就讀大一在微積分課堂上做筆記時，突然不再聽講並隨手寫下兩段句子。當晚在宿舍，那些隨筆文字成為他創作的第一首詩。隔年他從MIT轉學到柏克萊加大(UC Berkeley)，告訴父母想當詩人的志向。

迄今，他著有12部詩集，曾獲國會圖書館2024年「國家詩歌獎」、耶魯大學「博林根美國詩歌獎」、美國詩歌協會「雪萊紀念獎」等重要獎項，他現與詩人妻子Carol Moldaw居住於聖塔菲，並曾任當地首任桂冠詩人。

活動將於12月8日晚上7時至9時間舉辦，地點為皇后學院的羅森塔爾圖書館(Benjamin S. Rosenthal Library)230 室，地址為凱辛納大道(Kissena Boulevard)65-30號。現場參與活動需註冊，註冊網址為https://shorturl.at/mEaVM，活動亦提供線上直播。

