紐約客談╱從移民傷痕到跨界題材 華裔新一代作家受矚目

紐約時報 26日發布了完整版的年度百大圖書榜單，新興華裔 作家匡靈秀的「地獄修業旅行」榜上有名，在去年，她的諷刺小說「黃色臉孔」亦獲得美國文學界最高榮譽「美國圖書獎」。年僅29歲的她已出版多部小說並售出數百萬冊，還在最近與老牌出版商HarperCollins簽訂了四本新書合約，可謂叫好又叫座。

事實上，以匡靈秀為代表的新興華裔作家，正在美國主流市場受到愈來愈多矚目。這既和北美圖書市場的取向以及讀者的口味有關，也和新一代作家的寫作策略與背景息息相關。

近年來，北美出版界極力推動「#ownvoice」(原本的聲音)運動，主張特定族群或族裔的故事，就該由該族裔或族群的作家本身來講述，並應讓更多人所閱讀。讀者也普遍對白人中產敘事感到疲勞與脫節，渴望聽到更新奇的故事。這也使得出版社願意挖掘包括華裔在內的新星，重新分配他們的版稅與行銷資源。

另一方面，若悉心觀察，進入到主流市場的華裔文學，已不再是1990年代時期的移民傷痕、身分危機或是代際創傷。許多華裔作家的題材新穎，融合各種元素，探討的也不僅僅只是亞裔 的身分認同，而是更為普世的話題。

例如，匡靈秀的小說將中國歷史、語言學和奇幻史詩結合。她的「黃色臉孔」又以驚悚諷刺的手法來探討出版界的種族問題。遊朝凱的「內景唐人街」以科幻和劇本的形式出新。剛剛獲得紐約公共圖書館年度「最佳書籍」的鄧敏靈的「紀錄之書」，故事背景是模糊的難民聚居地，主角是氣候災難下的流亡者，而又同時融入杜甫、哲學家斯賓諾莎與政治思想家漢娜阿倫特的生平。

相比過往的華裔作家，他們就讀歐美頂尖創意寫作項目或名校，深諳西方文學經典和文化思潮，因此既能被兩種語境接受，又能讓讀者們看到他們所想看到的那「一千個哈姆雷特」。