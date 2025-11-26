金兌錫派發火雞 法拉盛大排長龍

眾議員金兌錫25日於感恩節前夕在法拉盛舉辦第三屆「火雞泡菜」(Turkimchi)食物發放活動。(記者高雲兒／攝影)

紐約州眾議員 金兌錫(Ron Kim)25日在法拉盛 舉辦第三屆「火雞泡菜」(Turkimchi)食物發放活動，向居民免費派發200隻火雞與200份韓國傳統美食包。活動自開始之前便吸引長長人龍，不少民眾冒著低溫在街道排隊。

金兌錫表示，近年物價高漲使不少家庭難以負擔節日餐桌，他感謝社區民眾的支持，並承諾會持續為工薪階層與弱勢族群發聲。

活動自開始之前便吸引長長人龍，不少民眾冒著低溫在街道排隊，只為替家人與鄰里帶回節慶溫暖。(記者高雲兒／攝影)

當日，大批居民在法拉盛排隊等待，隊伍綿延至街口。有民眾表示，今年終於能與家人團聚，「餐桌上有火雞更有節日氣氛。」也有人說，計畫把火雞送給鄰居，「做人情、互相關照一下啦。」隊伍中亦有長者表示，物價高漲之下，社區活動能減輕家庭負擔，「真的很感謝。」

今年的火雞與韓式美食包，包括泡菜、年糕與辣炒年糕等，由韓國農水產食品流通公社、Kiwanis Hope Foundation等贊助。

活動當日，聯邦眾議員孟昭文 、州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)與布朗斯丁(Ed Braunstein)皆到場協助發放，與義工團隊一同親手將火雞與韓式美食送到居民手中。孟昭文表示，這項活動不僅融合文化，更確保居民在節慶期間獲得食物與支持。

劉醇逸以幽默方式鼓勵民眾嘗試「火雞＋泡菜」的創意組合，稱無論是白菜、蘿蔔塊、蔥泡菜或幼蘿蔔泡菜，都能為傳統火雞大餐增添風味。