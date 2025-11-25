公校體系「市長控制權」 明年有望改革

盡管華人家長支持加強社區聲量，但也擔心PEP是否能勝任。圖為PEP會議。(本報檔案照)

紐約市 候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)在競選時曾明確承諾，將在上任後終結對於公校體系的「市長控制權」(mayoral control)。這一實施數十年的制度，將於明年迎來新一輪審查；不過，現任市長亞當斯 (Eric Adams)任內，市長對學校系統的掌控已明顯削弱。

從制度上看，紐約市長對教育系統仍有近乎全面的掌控，其權力包括任免市教育總監及任命「教育政策小組」(PEP)多數成員。但亞當斯上任初期即難以有效控制該小組，多項市府提案遭到否決。州議會後來更立法削弱市長權限，增加家長代表席位，並禁止市長撤換在表決中與市府立場不一致的委員。

近月來，即將卸任市長的亞當斯更進一步釋出權力；他遲未補齊其13席市長任命席位中的3席，使24席的PEP中非市長任命者反成多數。因此，PEP近期也屢次投票否決市府提案，與歷來只順應市府決策的「橡皮圖章」作法形成鮮明對比。

由亞當斯任命的PEP主席福克納(Greg Faulkner)說，「我們不再是橡皮圖章，不再是被動接受」。在近月來的校巴合同紛爭中，該小組展現出獨立性與決策力，多次反對五年期續約，成為此次縮短合約期限的主要推動力。

現任PEP委員任期至明年6月，屆時州議會將決定是否延長現行的市長控制權。曼達尼在競選時曾主張終結該制度，改為與家庭與教育工作者共享權力；曼達尼近日受訪時也指出，權力集中致使長達數小時的公聽會及家長陳情流為形式。

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)本月出席第26學區教育委員會(CEC 26)例會時表示，市長掌控權已實施逾20年，「是時候檢討制度本身是否合理」；他同時說，新市長將於明年上任，更是改革的契機。

一名長期關注PEP動向的華人家長指出，社區與家長的意見固然重要，但如今的PEP也不見得具備處理複雜議題的專業度，其公平性也需要審視；「市長控制權之前的社區校董就產生了嚴重的腐敗問題，怎麼保證之後不會再發生呢？」