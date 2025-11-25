我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

公校體系「市長控制權」 明年有望改革

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
盡管華人家長支持加強社區聲量，但也擔心PEP是否能勝任。圖為PEP會議。(本報檔案照)
盡管華人家長支持加強社區聲量，但也擔心PEP是否能勝任。圖為PEP會議。(本報檔案照)

紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)在競選時曾明確承諾，將在上任後終結對於公校體系的「市長控制權」(mayoral control)。這一實施數十年的制度，將於明年迎來新一輪審查；不過，現任市長亞當斯(Eric Adams)任內，市長對學校系統的掌控已明顯削弱。

從制度上看，紐約市長對教育系統仍有近乎全面的掌控，其權力包括任免市教育總監及任命「教育政策小組」(PEP)多數成員。但亞當斯上任初期即難以有效控制該小組，多項市府提案遭到否決。州議會後來更立法削弱市長權限，增加家長代表席位，並禁止市長撤換在表決中與市府立場不一致的委員。

近月來，即將卸任市長的亞當斯更進一步釋出權力；他遲未補齊其13席市長任命席位中的3席，使24席的PEP中非市長任命者反成多數。因此，PEP近期也屢次投票否決市府提案，與歷來只順應市府決策的「橡皮圖章」作法形成鮮明對比。

由亞當斯任命的PEP主席福克納(Greg Faulkner)說，「我們不再是橡皮圖章，不再是被動接受」。在近月來的校巴合同紛爭中，該小組展現出獨立性與決策力，多次反對五年期續約，成為此次縮短合約期限的主要推動力。

現任PEP委員任期至明年6月，屆時州議會將決定是否延長現行的市長控制權。曼達尼在競選時曾主張終結該制度，改為與家庭與教育工作者共享權力；曼達尼近日受訪時也指出，權力集中致使長達數小時的公聽會及家長陳情流為形式。

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)本月出席第26學區教育委員會(CEC 26)例會時表示，市長掌控權已實施逾20年，「是時候檢討制度本身是否合理」；他同時說，新市長將於明年上任，更是改革的契機。

一名長期關注PEP動向的華人家長指出，社區與家長的意見固然重要，但如今的PEP也不見得具備處理複雜議題的專業度，其公平性也需要審視；「市長控制權之前的社區校董就產生了嚴重的腐敗問題，怎麼保證之後不會再發生呢？」

亞當斯 曼達尼 紐約市

上一則

紐約皮衣皮草感恩節特賣會11/27-11/30 法拉盛喜來登酒店7樓

下一則

中斷一年 薩克斯五大道百貨「聖誕燈光秀」回來了
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約女足全國奪冠凱旋慶典 獲頒城市之鑰 亞當斯登台被噓

紐約女足全國奪冠凱旋慶典 獲頒城市之鑰 亞當斯登台被噓
紓解育兒壓力 明秋課後班再增1萬名額

紓解育兒壓力 明秋課後班再增1萬名額
參與非法募捐 亞當斯前親信獲緩刑

參與非法募捐 亞當斯前親信獲緩刑
亞當斯交接前夕推多項政策 恐牽制曼達尼施政

亞當斯交接前夕推多項政策 恐牽制曼達尼施政

熱門新聞

來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…