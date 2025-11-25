湛江華僑聯合會慶7周年 頒發優秀學子獎學金

美國湛江華僑聯合會舉行成立七周年慶典。(主辦方提供)

美國湛江華僑聯合會成立七周年慶典晚會暨頒發優秀學子獎學金儀式近日在布碌崙 (布魯克林)華社舉行，湛江鄉親、眾多民選官員和各界嘉賓數百人共同參加這次活動，現場熱烈和隆重。

慶典晚會上，湛江華僑聯合總會首先舉行了切金豬和醒獅送祝福等儀式，隨後黃益榮會長致辭，熱烈歡迎各界來賓。他回顧說，七年來總會走過的每一步都離不開大家的支持與奉獻，尤其是全體會員的團結讓聯合總會蒸蒸日上、興旺發達。黃益榮說，展望未來，總會將繼續在服務僑胞、融入主流社會、促進美中友好交流、支持湛江家鄉的建設和發展上做出更大貢獻。

該會執行會長兼秘書長黃海文隨後介紹出席嘉賓，常務副會長兼理事長陳榮錦致答謝詞。當晚還舉行了傑出義工頒獎、優秀學子獎學金頒發，共有15名湛江學子獲得獎學金，16名長者獲發敬老紅包。

中國駐紐約總領館僑務處主任潘焱和章銳領事，紐約州眾議員 寇頓(William Colton)、市議員莊文怡、州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳，曼哈頓現任區長李文(Mark Levine)、市警總局助理局長Alden Foster，以及唐鳳巧、賀立寧和謝恩等選區領袖紛紛稱讚湛江華僑聯合總會在服務社區、參政議政、支持家鄉建設上所做出的貢獻，幾位民代還向該會頒發褒揚狀。