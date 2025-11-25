兒童中秋繪畫比賽揭曉 90名小畫家脫穎而出

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
兒童組一等獎獲得者為九歲的蘇姵綺(Pei Chi Su)所作「中秋節的回憶」。(華埠人力中心提供)
兒童組一等獎獲得者為九歲的蘇姵綺(Pei Chi Su)所作「中秋節的回憶」。(華埠人力中心提供)

華埠人力中心(CMP)中文學校主辦的第13屆兒童中秋繪畫比賽，經過近三個月的籌備與評選，結果日前揭曉；主辦方表示，今年比賽持續採取線上徵件方式，共收到401幅來自紐約市五區、紐約州各地、其它州及港澳台地區的作品，涵蓋幼兒組、兒童組及少年組三個年齡層。

主辦單位指出，今年參賽作品以「中秋節的家庭記憶」、「旅途見聞」及「家庭生活片段」為主題，以令孩童透過畫筆講述自身故事，展現跨文化背景下成長的視角。藝術家王玉環、鄧雅雲及Jason Eisner擔任本屆評委。

幼年組一等獎獲得者為六歲的陳妍儒(Yan-Ru Chen)所作「中秋節的回憶」。...
幼年組一等獎獲得者為六歲的陳妍儒(Yan-Ru Chen)所作「中秋節的回憶」。(華埠人力中心提供)

人力中心表示，活動同時希望促進家庭共融、鞏固親子關係，並鼓勵孩子運用想像力與創造力記錄自己的生活與夢想；所有獲獎者將獲贈一本收錄其得獎作品的精美畫冊，為童年留下紀錄。

主辦方表示，今年共有90名孩童獎。幼兒組得獎名單包括：一等獎陳妍儒；二等獎黃巧熹、蕭楷軒；三等獎周𧘲諾、Miranda Jin、Nolan Lu；優勝獎吳思銘、詹康瑞、蔡寅荷、Norman Kong。兒童組一等獎蘇姵綺；二等獎為Connie Cai、潘宥希；三等獎李忻恩、Jeffrey Dai、戴苡潔；優勝獎翁傑、Joyce Wang、Lisa Zhang、Victoria Hu。少年組一等獎Lucas Zheng；二等獎Avril Wei、李晨澤；三等獎張天辰、倪友斯、Sherry Yu；優勝獎陳若箐、Cayden Cai、廖慧喬、莊怡歡。

獲獎者將依名次獲頒獎金及榮譽證書。頒獎典禮、入選作品畫冊發布及獲獎作品畫展剪綵活動訂於12月14日(周日)在曼哈頓華埠紐約中華公所(62 Mott Street, New York, NY 10013)舉行。活動詳情可致電人力中心中文學校646-203-7716，或電郵[email protected]查詢。

少年組一等獎獲得者為10歲的Lucas Zheng所作「中秋節的回憶」。(華埠人...
少年組一等獎獲得者為10歲的Lucas Zheng所作「中秋節的回憶」。(華埠人力中心提供)

華埠 中秋 紐約市

