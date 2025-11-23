海外青年文化大使協會 表揚青年志工
由台北經濟文化辦事處文化中心主辦的「2025年海外青年文化大使協會(FASCA)成果發表暨志工服務頒獎典禮」，22日下午於法拉盛華僑文教服務中心舉行，數十名青年志工與家長出席，為年度活動畫下重要里程碑。典禮透過成果展示與志工分享，呈現青年參與文化推廣與服務工作的收穫與成長。
紐約華僑文教服務中心王怡如表示，典禮選在感恩節前夕舉行，別具意義。她指出，英語服務營是僑務委員會重視的青年志工計畫，透過赴台服務偏鄉孩童，青年得以接觸多元文化，培養責任感與行動力。
亞裔未來基金會共同創辦人鍾文忠表示，該基金會成立的宗旨之一，是支持在美第二代華裔的成長與文化連結，並與台灣保持交流。他也提到，多年來透過英語服務營等活動，青年有機會投入公益與跨文化互動，累積難得的國際經驗。
在成果分享環節中，學生志工Joshua回顧赴台服務時，曾帶領孩童進行資源回收、手作與科學實驗等課程，從活動中理解教育現場的挑戰，也見證學童的投入與成長。他表示，這段經歷拓展了視野，讓他更認識台灣文化與日常生活。另一位志工Tyler分享參與僑委會教學計畫的過程，包含迎新培訓、課程設計與前往台南實地教學。他提到，與來自不同地區的青年合作，是難得的人際與文化歷練，而與孩子互動與旅行，也成為印象深刻的回憶。
